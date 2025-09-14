Yana Karpova sorprende a fans con posible pista sobre querer hijos junto a Marlon Solórzano

La reconocida influenciadora rusa Yana Karpova sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar su postura frente a la posibilidad de tener hijos, especialmente ahora que se encuentra en una relación estable con el modelo Marlon Solórzano.

¿Yana Karpova planea tener hijos con Marlon Solórzano?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Yana Karpova recibió una inesperada pregunta: ¿planea tener hijos en algún momento? Ante la interrogante, la influenciadora rusa respondió que le encantaría tener un descendiente ruso-latino, avivando la posibilidad de ser madre junto a Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Posible mensaje de Yana Karpova a Marlon Solórzano sobre planes de familia. (Foto Canal RCN).

“Un hijo ruso latino saldría muy bello”

Sin embargo, Yana también fue enfática en que de tomar la decisión debía ser pronto ya que era consciente de que tener un embarazo después de los 30 años solía ser riesgoso para la mujer.

Incluso mencionó que consideraba esta parte de su vida un incierto, ya que, aunque estaba en una relación seria no sabía si fuera lo suficiente como para formar una familia.

“No sé por qué la mujer debe tener hijos antes de los 30, porque después ya es mucho más complicado y no es recomendable. Entonces ya no sé qué es lo que va a pasar, porque no quiero un hijo solo para mí, sin tener un hogar y mi propia familia, la verdad".

¿Cómo inició el amor entre Yana Karpova y Marlon Solórzano?

Vale la pena destacar que Marlon Solórzano y Yana Kaporva comenzaron a salir poco después de que La casa de los famosos Colombia llegara a su fin y de que posteriormente la influenciadora rusa anunciara su ruptura amorosa con el joven cantante Cris Valencia.

Yana Karpova envía aparente mensaje a Marlon Solórzano sobre tener hijos. (Foto Canal RCN).

La pareja causó revuelo tras revelar que se encontraban juntos, pues internautas cuestionaron el hecho de que Marlon se involucrara con la influenciadora debido a que meses atrás había tenido un amorío con Karina García y poco después le declaró su amor a Melissa Gate, amiga cercana de Yana.

Pese a las críticas, la pareja continúa disfrutando de su relación y demostrando por medio de redes sociales lo enamorados que están.