Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yana Karpova sorprende a fans con posible pista sobre querer hijos junto a Marlon Solórzano

Yana Karpova estaría planeando formar una familia con Marlon Solórzano: un mensaje sobre tener hijos avivó las sospechas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yana Karpova lanzaría sutil mensaje a Marlon sobre aumentar la familia
La indirecta de Yana Karpova a Marlon Solórzano que da de qué hablar. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora rusa Yana Karpova sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar su postura frente a la posibilidad de tener hijos, especialmente ahora que se encuentra en una relación estable con el modelo Marlon Solórzano.

Artículos relacionados

¿Yana Karpova planea tener hijos con Marlon Solórzano?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Yana Karpova recibió una inesperada pregunta: ¿planea tener hijos en algún momento? Ante la interrogante, la influenciadora rusa respondió que le encantaría tener un descendiente ruso-latino, avivando la posibilidad de ser madre junto a Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Yana Karpova habría lanzado una indirecta a Marlon Solórzano sobre tener hijos
Posible mensaje de Yana Karpova a Marlon Solórzano sobre planes de familia. (Foto Canal RCN).

“Un hijo ruso latino saldría muy bello”

Sin embargo, Yana también fue enfática en que de tomar la decisión debía ser pronto ya que era consciente de que tener un embarazo después de los 30 años solía ser riesgoso para la mujer.

Incluso mencionó que consideraba esta parte de su vida un incierto, ya que, aunque estaba en una relación seria no sabía si fuera lo suficiente como para formar una familia.

Artículos relacionados

“No sé por qué la mujer debe tener hijos antes de los 30, porque después ya es mucho más complicado y no es recomendable. Entonces ya no sé qué es lo que va a pasar, porque no quiero un hijo solo para mí, sin tener un hogar y mi propia familia, la verdad".

¿Cómo inició el amor entre Yana Karpova y Marlon Solórzano?

Vale la pena destacar que Marlon Solórzano y Yana Kaporva comenzaron a salir poco después de que La casa de los famosos Colombia llegara a su fin y de que posteriormente la influenciadora rusa anunciara su ruptura amorosa con el joven cantante Cris Valencia.

Posible indirecta de Yana Karpova a Marlon Solórzano genera comentarios
Yana Karpova envía aparente mensaje a Marlon Solórzano sobre tener hijos. (Foto Canal RCN).

La pareja causó revuelo tras revelar que se encontraban juntos, pues internautas cuestionaron el hecho de que Marlon se involucrara con la influenciadora debido a que meses atrás había tenido un amorío con Karina García y poco después le declaró su amor a Melissa Gate, amiga cercana de Yana.

Pese a las críticas, la pareja continúa disfrutando de su relación y demostrando por medio de redes sociales lo enamorados que están.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La mamá de las Calderón también desmintió haber abandonado a sus hijas por la relación que tiene con un menor. Yina Calderón

Merly, mamá de Yina Calderón reveló por qué sus hijas se enojaron con ella: "se alejaron de mí"

La mamá de las Calderón también desmintió haber abandonado a sus hijas por la relación que tiene con un menor.

¿Por qué una multa millonaria obligó a Yina Calderón a seguir con Andrea Valdiri? Yina Calderón

Multa millonaria obligó a Yina Calderón a mantener el enfrentamiento con Andrea Valdiri

Revelan millonaria multa a Yina Calderón que la obligaría a continuar con su enfrentamiento contra Andrea Valdiri en Stream Fighters.

Karol G conmovió a sus colegas y farándula nacional e internacional tras su majestuosa presentación en en “Grace for the World”. Karol G

Karol G brilló en el Vaticano y los famosos no tardaron en reaccionar

La colombiana conmovió a sus colegas y farándula nacional e internacional tras su majestuosa presentación en el “Grace for the World”.

Lo más superlike

Ángela Arcila, Miss Risaralda, en Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Miss Risaralda lidera la tabla en Miss Universe Colombia tras la prueba como presentadora de televisión

En Miss Universe Colombia, las candidatas enfrentaron una prueba como presentadoras. Miss Risaralda quedó como líder de la tabla de posiciones.

Karol G tras show en el Vaticano Karol G

Karol G rompió en llanto tras su presentación en el Vaticano

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada