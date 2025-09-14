Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss La Guajira se conmovió al hablar de la separación de sus padres: “Consiguió otra familia”

A Eilan Sosa, representante de La Guajira, se le cortó la voz al hablar del momento en que sus padres decidieron separarse.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Eilan Jusin Sosa habló de la separación de sus padres y de una enfermedad por la que casi deja el modelaje.
Eilan Jusin Sosa, Miss La Guajira, contó en Miss Universe Colombia, el reality, uno de los momentos más difíciles que ha afrontado en su vida: la separación de sus padres.

¿Por qué se separaron los padres de Eilan Sosa, Miss La Guajira?

Eilan relató, entre lágrimas, que la relación de ellos se fue “deteriorando”, aunque terminó de empeorar cuando él consiguió otra familia.

“La relación de mi mamá y mi papá se fue deteriorando. Mi papá consiguió otra familia y nos quedamos con mi mamá”, expresó.

La joven nacida en Riohacha contó que los fallecimientos de sus abuelas también fueron hechos que le dolieron, pero que le permitieron forjar su carácter.

Mi abuela paterna falleció cuando yo estaba muy pequeña. Ella era una persona muy importante en mi vida y cuando falleció me dio muy duro… cuando estaba en once mi abuela materna falleció también y fue muy duro, pero poco a poco lo he ido superando

Eilan reveló que desde que era niña sintió una gran atracción por ser reina. Cada que había algún tipo de concurso no perdía la oportunidad de participar, a la par nació su sueño de ser modelo y así comenzó su formación hace cuatro años.

¿Quién es Eilan Jusin Sosa representante de La Guajira en Miss Universe Colombia, el reality?
Eilan Jusin Sosa, representante de La Guajira en Miss Universe Colombia, el reality, recordó con dolor la separación de sus padres. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue la enfermedad que afectó a Miss La Guajira y por la que casi abandona el modelaje?

“Mi sueño siempre ha sido modelar, no ser Miss sino ser modelo”, agregó Eilan, quien de paso habló de un hecho que estuvo a punto de truncarle su sueño de ser modelo.

“Cuando me dio apendicitis dije ‘yo ya no voy a seguir en el mundo del modelaje porque me va a quedar esa cicatriz. Vivía pensando en eso, pero un día me di cuenta de que no se nota, la verdad hacía más parte de mi inseguridad”.

Superados esos temores, Miss La Guajira revivió su sueño de ser modelo y luego llegó la oportunidad de Miss Universe Colombia, una gran plataforma a sus sueños.

“Me gustaría representar Colombia (en Miss Universe) e ir más allá de ser una cara bonita”.

Eilan Jusin Sosa tiene 20 años y al participar en Miss Universe Colombia, además de obtener la corona, se planteó como objetivo crear una plataforma que impulse procesos educativos para jóvenes de su departamento. Su enfoque va hacia el liderazgo, la atención en salud mental y la prevención de violencia de género.

Eilan se describe como una mujer resiliente, solidaria y determinada. A partir de la diversidad de La Guajira, busca impactar en los jurados y todos los colombianos.

Eilan Sosa habló de su deseo de representar a Colombia y a La Guajira. Foto: Canal RCN
