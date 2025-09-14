Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García abrió su corazón e hizo inesperada confesión: "La soledad te enseña"

Karina García confesó la experiencia que vivió recientemente y la hizo vencer un temor que tenía desde hace varios años.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García dejó misterioso mensaje en redes
Karina García sorprendió con sincera revelación en redes. (Fotos Canal RCN)

Karina García desde que salió de La casa de los famosos Colombia ha estado en el foco de la farándula nacional por sus publicaciones, declaraciones y relación con Altafulla.

¿Cuál fue la experiencia que hizo cambiar a Karina García?

Karina García constantemente está compartiéndoles detalles a sus seguidores sobre su vida personal, muestra de esto fue un mensaje que compartió la modelo en la tarde del 14 de septiembre

La modelo antioqueña se sinceró con sus seguidores sobre una experiencia que había tenido el fin de semana en donde pudo tener un espacio de reflexión y superación.

Karina García aseguró que por planes de sus hijos y pareja le tocó quedarse sola en su casa en Medellín, algo que al parecer nunca le ha gustado y hasta le daba temor.

Sin embargo, según reveló esta vez fue la oportunidad para enfrentarse a su miedo y poder sentirse mejor consigo misma tras aprender a conllevar estar sola.

Tenía miedo de quedarme sola este finde en mi casa, ya que todos se fueron de paseíto y ¿saben algo? No estuvo mal, me sentí bien conmigo misma, hablé con Dios, es lindo y está bien, la soledad te enseña.

¿Qué reacciones dejó la confesión de Karina García?

Como era de esperarse este mensaje de Karina García sorprendió a sus seguidores y más por la confesión que les hizo de lo que le temía a la soledad.

Por eso, muchos de sus seguidores aprovecharon para responderle en los comentarios de su tuit con mensajes de ánimo en donde le aseguraron que ese tipo de espacios de soledad eran buenos en ocasiones para tomar un respiro y analizar muchas cosas a su alrededor.

Por otro lado, algunos le empezaron a indagar si las cosas con Altafulla estaban bien ya que no se habían vuelto a dejar ver juntos en las últimas semanas, además, muchos se enfocaron en su frase: "La soledad te enseña".

Karina García responde criticas
Karina García dejó reflexivo mensaje sobre su fin de semana y genera dudas sobre su relación con Altafulla. (Foto Canal RCN)

¿La relación de Karina García y Altafulla no está pasando por su mejor momento?

Karina García y Altafulla tienen alarmados a sus seguidores en el último tiempo luego de empezar a dejarse de mostrar juntos en redes sociales y eventos públicos.

Precisamente, el rumor de una supuesta crisis y hasta ruptura empezó a tomar fuerza, tanto que, ambos tuvieron que salir a desmentir que hubiesen terminado y por el contrario, explicaran que sus agendas laborales los tenían alejados.

No obstante, tras esta aclaración la pareja ha vuelto a dejarse ver alejada en los últimos días, por lo que el mensaje de Karina García abrió la puerta a nuevas dudas sobre su relación con el ganador de La casa de los famosos Colombia.

