Cazzu arranca su gira y lanza contundente mensaje que muchos asocian con Nodal

Cazzu habló con determinación en pleno show y sus palabras fueron tomadas como una indirecta para Christian Nodal.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Christian Nodal, Cazzu
Cazzu arranca su gira y lanza contundente mensaje que muchos asocian con Nodal | Foto Frazer Harrison / Getty Images via AFP.

La cantante Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida en el mundo artístico como Cazzu, dio inicio a su gira que lleva el nombre de 'Latinaje' en Buenos Aires

El comienzo del show de la intérprete de Nada tuvo un mensaje que fue imposible no relacionarlo con su excompañero sentimental y padre de su hija, el cantante mexicano Christian Nodal.

¿Cuál fue la frase que dio Cazzu en su gira y la relacionaron con Christian Nodal?

En medio de los inicios de su gira, la rapera argentina dio una serie de palabras. Aunque no dijo nombres como tal, lo vincularon con el ranchero.

Entonces, reavivó el pasado de la relación que alguna vez tuvieron y ahora es polémica, después de un buen tiempo desde que todo se acabó.

Cazzu
Cazzu dio inicio a su gira | Foto Jose R. Madera / Getty Images via AFP.

"Aprendé, ¿sabes? Mira y aprendé. Ahí está. Y vos pensabas que eras el diablo, boludo", dijo Cazzu.

Lo anterior como signo de que la cantante habría aprovechado la apertura de 'Latinaje' para irse en contra del papá de su hija.

Tras lo dicho por la rapera argentina, los asistentes al show reaccionaron con gritos y ovación. Pese a esto, también se dieron diferentes puntos de vista en las plataformas de interacción social.

Es decir, una parte apoyó a Cazzu y otra va más del lado de Nodal. Por el momento, ninguno de los artistas se ha pronunciado, lo cierto es que el mexicano no está dando un uso tan significativo a sus redes sociales.

¿Cuál es la polémica que hay entre Christian Nodal y Cazzu?

El tiempo avanza y parece como si fuese que la ruptura amorosa entre Nodal y Cazzu no tuviese fin. En los primeros meses, Cazzu optó por el silencio, pero luego sus declaraciones fueron saliendo a la luz.

Por ejemplo, la argentina precisó que no tenía conocimiento de la relación de Nodal con su ahora esposa, la cantante Ángela Aguilar.

Christian Nodal, Cazzu
Christian Nodal y Cazzu tienen una hija | Foto Mireya Acierto / Getty Images via AFP.

En la misma línea, el tema de la ayuda alimentaria por parte de Nodal para su hija no sería, al parecer, lo mejor. Otra manifestación que ha hecho revuelo es la de que el mexicano no deja viajar a la niña con Cazzu cuando tiene compromisos laborales.

