Gloria Mutis, Miss Santander: así luce en su impactante cambio antes y después

Una de las participantes que ha dado para hablar y tiene múltiples menciones en redes sociales por su paso en Miss Universe Colombia, el reality, es la mujer que representa a Santander: Gloria Mutis.

La administradora de empresas ha sabido capturar con su belleza, razón por la que en Miss Universe Colombia ha tenido protagonismo en la tabla de posiciones.

Sin embargo, como cualquier otra candidata, cada una tiene un pasado en donde la preparación y los cambios son notorios.

¿Cómo ha sido el cambio de Miss Santander, Gloria Mutis? Así se veía antes

Gloria tiene un recorrido que le ha permitido llegar hasta donde se encuentra actualmente en el formato que se transmite en el Canal RCN.

Haciendo una recopilación en Instagram, red social donde Miss Santander tiene más de 48 mil seguidores, se puede denotar su antes y después.

Gloria Mutis es un desfile de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

En ese orden de ideas, la modelo inició años atrás en el mundo de la belleza, haciendo pasarelas y posando para portadas. No obstante, con el maquillaje y todo incluido, se puede denotar la naturalidad porque las fotos de antes no son tan producidas, en comparación con la actualidad.

Años atrás, Gloria Mutis disfrutaba de su juventud y el trabajo arduo, también como estudiante. Entonces, antes Miss Santander ya cautivaba, pero tuvo un cambio de impacto en el sentido de que se estilizó mucho más y su porte tiene más presencia.

Una de las transformaciones que se denotan a simple vista es el cabello, ya que ahora Mutis tiene su pelo más abundante, aunque conserva su mirada. Adicionalmente, se ve más segura de sí misma y buscando llegar a la gran final de Miss Universe Colombia, el reality, en la noche del próximo domingo 28 de septiembre.

Sin más información al respecto, a continuación tres fotografías que muestran el antes y el después de Gloria Mutis, Miss Santander. Las instantáneas son de 2015, 2017 y 2025 respectivamente:

¿Quién es Gloria Mutis, Santander, en Miss Universe Colombia, el reality?

Gloria Mutis tiene 28 años, nació en Bucaramanga. Es profesional en administración de empresas turísticas y hoteleras, trabaja en Parques de Santander y continua como modelo.

Gloria Mutis es administradora de empresas | Foto del Canal RCN.

Para Miss Santander la corona no tiene significado si es vacía, de modo que considera que se debe potenciar las voces, conectar la estética con la acción concreta y mostrar que las mujeres tienen el poder de generar cambios.

