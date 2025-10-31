Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla presume su soltería con presunta indirecta: “Yo soltero y haciendo plata”

Andrés Altafulla sorprendió con una frase que muchos interpretaron como una indirecta a su ex.

El creador de contenido y cantante barranquillero Andrés Altafulla volvió a dar de qué hablar tras publicar un curioso video en sus redes sociales.

¿Qué dijo Andrés Altafulla que generó revuelo tras un curioso video?

A través de su cuenta de TikTok, donde suma casi 3 millones de seguidores, el barranquillero compartió un clip grabado en el aeropuerto, luciendo un saco negro y diciendo con picardía: “Adivinen para dónde vamos”.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de sus seguidores fue el audio que usó, pues se trata de una champeta de su autoría titulada El Criticón, que lanzó recientemente. En el video, Altafulla aparece cantando y bailando el fragmento:

“Parranda, ron y mujeres. Yo soltero y haciendo plata. No me meto en la vida de nadie, yo en la mía y usted se ataca”, acompañado de una sonrisa que no pasó desapercibida.

Aunque muchos entendieron que se trataba de una estrategia para promocionar su nueva canción, varios internautas interpretaron el mensaje como una indirecta sobre su vida personal, especialmente por la frase “yo soltero y haciendo plata”.

El video ya acumula cientos de comentarios y reproducciones, sin embargo, muchos de los usuarios reaccionaron criticándolo.

¿Por qué critican a Altafulla tras presumir su soltería con curioso video?

Entre los comentarios se podían encontrar usuarios que defendían al cantante barranquillero: “A mí me da risa que crean que él es quien el por Karina, y me da mucha más risa que crean que el ganó por Karina”.

Otros por su parte generaron debate tras un comentario: “sin Karina ya no suena”, por lo que otros internautas reaccionaron.

Y por supuesto que hicieron comentarios sobre la soltería del barranquillero y lo que fue la relación con la modelo paisa.

“De verdad no entiendo cómo les parecía gracioso que Karina le dijera que fueran a parís y el respondía que irían a la torre Eiffel de Sabaneta a comer ensaladas de 20 mil… jamás dejen pasar esas señales, chicas”.

Lo cierto es que Andrés Altafulla continúa trabajando arduamente en su música y demostrando que su soltería no le quita el ritmo.

