Martín Elías Jr. recreó foto junto a su padre con ayuda de la IA: así reaccionó al verla

Martín Elías Jr. se conmovió con el resultado final que le arrojó la IA y dejó estremecedor mensaje: "Llevaba mucho tiempo sin llorar".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hijo de Martín Elías recreó foto con su papá
Martín Elías Jr. recreó foto con su papá y su hermana. (AFP: STR)

El joven artista Martín Elías Jr. conmovió a sus fanáticos y a los de su padre recientemente al recrear una imagen con ayuda en la IA junto a él y su hermana menor.

¿Cuál fue la foto que logró recrear Martín Elías Jr. junto a su padre y hermana menor?

Martín Elías Jr., hijo del fallecido cantante de vallenato Martín Elías Díaz, tocó el corazón de miles de personas al revivir un recuerdo imposible: una fotografía junto a su padre y su hermana menor, recreada con ayuda de la inteligencia artificial.

El joven artista quiso unirse a la tendencia de las últimas semanas de hacer fotos tipo Polaroid y pedirle a la IA que le hiciera una foto de cómo se vería su padre en la actualidad tras ocho años de su fallecimiento y que en la imagen estuviesen su hermana Paula y él.

El resultado final fue una fotografía en la que el artista fallecido aparece con un buso de color negro, dorado y blanco abrazándolos a ambos, quienes lucen sonrientes.

Frente a esta imagen, Martín Elías Jr. aseguró que le removió todos sus sentimientos hasta el punto de volver a llorar por la partida de su padre.

Llevaba mucho tiempo sin que se me salieran las lágrimas por recordarte papá pero daría todo porque estuvieras aquí y vieras crecer a tu purri, daría todo por darte el abrazo más sincero. Te amaré por siempre papá Elías

¿Cuándo y cómo falleció el cantante Martín Elías?

La foto de Martín Elías Jr. junto a su padre y hermana menor han conmovido a sus seguidores y a los de su padre, quienes han expresado la nostalgia que les dio la foto en los comentarios.

Han pasado 8 años desde aquel trágico 14 de abril del 2017, cuando Martín Elías dio su último concierto en Coveñas, Sucre.

El artista cantó y brindó un gran espectáculo aquel Viernes Santo y tras salir del evento de camino a su casa la camioneta en la que se dirigía perdió el control y se estrelló al parecer por exceso de velocidad.

Frente a este suceso, Martín Elías Jr. habló tiempo atrás en una entrevista que fue el peor día de su vida y tras el fallecimiento de su papá su vida cambió para siempre, asumiendo el rol de ser el hombre del hogar.

Tenía 9 años y una inocencia e inmadurez que en un abrir y cerrar de ojos me tocó dejar a un lado y convertirme en un “hombrecito”.

Martín Elías
Hijo de Martín Elías habló de lo que ha sido su vida tras el fallecimiento de su papá. | Photo by AFP

¿Cómo se pueden hacer imágenes tipo Polaroid como la de Martín Elías Jr. y su padre?

La imagen que logró recrear Martín Elías Jr. junto a su padre fue gracias a una herramienta de la IA que por estos días es tendencia en redes sociales.

Internautas han podido utilizar la IA para recrear fotos que parecen reales junto a sus artistas favoritos, deportistas o familiares que fallecieron.

Al parecer, una de las herramientas que funcionan para hacer esto es Gemini, en donde puedes subir ambas fotografías y pedirle a través de un prompt detallado que te genere una imagen del estilo Polaroid.

