Sofía Vergara revela que terminó en urgencias y no pudo asistir a los Emmy

Sofía Vergara explicó que no asistió a los Emmy 2025 por una fuerte alergia ocular que la llevó a urgencias en Los Ángeles.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sofía Vergara
Sofía Vergara revela que terminó en urgencias y alarma a sus seguidores. (Foto Neilson Barnard / AFP) (Foto FreePik)

En las últimas horas, Sofía Vergara encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que tuvo que ser atendida de urgencia en un hospital de Los Ángeles.

La actriz colombiana explicó a través de Instagram el motivo por el que no pudo asistir a los Premios Emmy 2025, donde estaba confirmada como presentadora.

¿Qué le pasó a Sofía Vergara que terminó en urgencias y no pudo ir a los Premios Emmy?

La estrella de Modern Family, una de las comedias más aplaudidas de los últimos años, había confirmado su presencia en la gala celebrada en el teatro Peacock de Los Ángeles.

Sin embargo, un inesperado problema de salud le impidió llegar al evento.

Sofía Vergara
Sofía Vergara sufrió una fuerte alergia ocular. (Foto Amy Sussman / AFP) (Foto FreePik)

“No llegué a los Emmy, pero llegué a urgencias. ¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!”, escribió Vergara en sus redes sociales.


La actriz, de 53 años, sufrió una fuerte alergia ocular que le provocó una notable hinchazón en su ojo izquierdo. Debido a la gravedad de la reacción alérgica, Vergara tuvo que acudir directamente a urgencias para recibir atención médica.

Desde el hospital, Sofía compartió imágenes que mostraban la inflamación en su ojo y otra foto recostada en la camilla mientras era atendida por los médicos. Junto a ellas, envió un mensaje de disculpas a sus fanáticos por no haber podido estar en la ceremonia, un momento muy esperado tanto por ella como por sus seguidores.

La actriz había sido anunciada como una de las presentadoras de la noche, por lo que su ausencia fue notoria en medio de una ceremonia que estuvo cargada de anécdotas y momentos memorables. A pesar del susto, Vergara se mostró tranquila y con buen ánimo, lo que llevó alivio a sus seguidores, quienes le enviaron cientos de mensajes deseándole pronta recuperación.

¿Qué es una alergia ocular, la condición que sufrió Sofía Vergara?

La reciente urgencia médica de Sofía Vergara, causada por una fuerte alergia ocular, ha despertado dudas entre sus seguidores sobre qué significa realmente esta condición y por qué puede afectar tanto la salud.

De acuerdo con la American Academy of Ophthalmology, una alergia ocular se produce cuando los ojos reaccionan de manera exagerada a sustancias normalmente inofensivas, como el polen, el polvo, el humo, el pelo de los animales o incluso algunos cosméticos.

Sofía Vergara
Sofía Vergara acudió a urgencias por una alergia ocular. (Foto Cindy Ord / AFP)

Los especialistas coinciden en que esta reacción suele manifestarse con:

  • Enrojecimiento de los ojos.
  • Picazón constante.
  • Lagrimeo excesivo.
  • Hinchazón en párpados o alrededor del ojo.
  • Sensibilidad a la luz.

Según la Mayo Clinic, en los casos más graves la inflamación puede ser tan intensa que el ojo se hincha de forma visible, como le ocurrió a Vergara.

En algunos pacientes, la inflamación puede llegar a dificultar la visión y generar molestias significativas, lo que requiere atención médica inmediata, advierte la institución.

