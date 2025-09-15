Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es novio de Cara Rodríguez, un reconocido productor musical que conquistó su corazón

Cara Rodríguez vive uno de los momentos más importantes de su vida junto a su actual pareja, un reconocido productor musical.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Cara Rodríguez
¿Quién es y a qué se dedica el novio de Cara Rodríguez? | Foto: Buen Día, Colombia y Freepik

En los últimos meses, el nombre de Camila Rodríguez, o más conocida como ‘Cara’, se ha convertido en tema de conversación mediática tras la batalla legal que ha tenido con su expareja, el cantante Beéle, tras perder un fallo a causa de algunas acusaciones presentadas en su contra.

Además, la creadora de contenido digital, les ha demostrado a sus seguidores a través de sus redes sociales la especial relación que tiene en la actualidad con un reconocido productor musical.

Artículos relacionados

Él es la actual pareja de la influenciadora Cara Rodríguez

Luego de que Cara Rodríguez terminara su relación con el cantante Beéle, a principios del presente año, sorprendió a sus seguidores al presumir la especial relación que tiene con su actual pareja, quien es Jake Castro, un reconocido productor musical.

Desde que la influenciadora confirmó el vínculo especial que tiene con Jake Castro, les ha demostrado a sus seguidores que está sumamente orgullosa de tener la oportunidad de volver a creer en el amor.

Sin duda, la pareja ha compartido, en los últimos meses, la especial relación que hay entre ambos, compartiendo así varias fotografías de lo bien que se llevan. Así también, Jake ha demostrado ser una pareja especial y compartir emotivos momentos con los hijos de Cara.

Así también, Jake Castro les ha demostrado a sus seguidores que su principal fuente de inspiración es en la música, pues ha tenido la oportunidad de trabajar junto al artista de género urbano llamado: Jhay P, quien se ha destacado en varias canciones como: ‘Yo AK’, ‘A solas’, ‘Licenciada’.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el fallo que perdió Cara Rodríguez con Beéle?

Recordemos que hace unas semanas el equipo de abogados de Beéle compartió un comunicado oficial de prensa en el que ganó la batalla legal en el que se reveló que se reveló que fue v#ctima# de vi#lenci# familiar en el pasado con su expareja.

Beéle
¿De qué se trata la batalla legar entre Beéle y Cara Rodríguez? | AFP: Romain Maurice

Por su parte, el equipo de abogados de Cara y Beéle se encuentran en varias investigaciones tras las posturas presentadas por parte de ambas celebridades.

Beéle
¿De qué trató el fallo presentado de Beéle con Cara Rodríguez? | AFP: Romain Maurice

Artículos relacionados

Entre tanto, Cara Rodríguez les ha demostrado a sus seguidores que se ha enfocado en mantener sus proyectos profesionales y darle un ejemplo de vida a sus dos hijos, fruto de su exrelación con Beéle.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Laura de León reaccionó cuando le preguntaron por Salomón Rendón Laura de León

Así reaccionó Laura de León cuando le preguntaron por Salomón Bustamante

Laura De León reaccionó a comentario de uno de sus seguidores sobre su relación con Salomón Bustamante: "Qué pesar":

La Segura se sincera sobre ser influencer La Segura

La Segura se sinceró con quienes sueñan con ser influencers

La influenciadora la Segura aconsejó a quienes quieren ser creadores de contenido como ella.

Blessd Talento nacional

La Suprema, ex de Blessd, reveló si está soltera o en una relación: ¿qué dijo?

La Suprema, expareja de Blessd habló sobre su vida sentimental y sorprendió con una respuesta que dejó a muchos con la duda.

Lo más superlike

Candidatas Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia, el reality: así puedes votar por tu candidata favorita

Miss Universe Colombia, el reality, abrió votaciones para que elijas a tu candidata favorita y apoyes su camino a la corona.

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Thalia en el día de la Independencia de México Thalía

Con “Amor a la mexicana”, Thalía celebra el Grito de Independencia: “Sintiendo tanto amor”

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia