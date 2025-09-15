Él es novio de Cara Rodríguez, un reconocido productor musical que conquistó su corazón

En los últimos meses, el nombre de Camila Rodríguez, o más conocida como ‘Cara’ , se ha convertido en tema de conversación mediática tras la batalla legal que ha tenido con su expareja, el cantante Beéle, tras perder un fallo a causa de algunas acusaciones presentadas en su contra.

Además, la creadora de contenido digital, les ha demostrado a sus seguidores a través de sus redes sociales la especial relación que tiene en la actualidad con un reconocido productor musical.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

Él es la actual pareja de la influenciadora Cara Rodríguez

Luego de que Cara Rodríguez terminara su relación con el cantante Beéle, a principios del presente año, sorprendió a sus seguidores al presumir la especial relación que tiene con su actual pareja, quien es Jake Castro , un reconocido productor musical.

Desde que la influenciadora confirmó el vínculo especial que tiene con Jake Castro, les ha demostrado a sus seguidores que está sumamente orgullosa de tener la oportunidad de volver a creer en el amor.

Sin duda, la pareja ha compartido, en los últimos meses, la especial relación que hay entre ambos, compartiendo así varias fotografías de lo bien que se llevan. Así también, Jake ha demostrado ser una pareja especial y compartir emotivos momentos con los hijos de Cara.

Así también, Jake Castro les ha demostrado a sus seguidores que su principal fuente de inspiración es en la música, pues ha tenido la oportunidad de trabajar junto al artista de género urbano llamado: Jhay P, quien se ha destacado en varias canciones como: ‘Yo AK’, ‘A solas’, ‘Licenciada’.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

¿Cuál fue el fallo que perdió Cara Rodríguez con Beéle?

Recordemos que hace unas semanas el equipo de abogados de Beéle compartió un comunicado oficial de prensa en el que ganó la batalla legal en el que se reveló que se reveló que fue v#ctima# de vi#lenci# familiar en el pasado con su expareja.

¿De qué se trata la batalla legar entre Beéle y Cara Rodríguez? | AFP: Romain Maurice

Por su parte, el equipo de abogados de Cara y Beéle se encuentran en varias investigaciones tras las posturas presentadas por parte de ambas celebridades.

¿De qué trató el fallo presentado de Beéle con Cara Rodríguez? | AFP: Romain Maurice

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Eliana Duque, Miss Valle, rompe el silencio tras ocupar el primer lugar en Miss Universe Colombia

Entre tanto, Cara Rodríguez les ha demostrado a sus seguidores que se ha enfocado en mantener sus proyectos profesionales y darle un ejemplo de vida a sus dos hijos, fruto de su exrelación con Beéle.