Eliana Duque, Miss Valle, rompe el silencio tras ocupar el primer lugar en Miss Universe Colombia

El pasado 14 de septiembre se llevó a cabo el sexto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality , donde todas las candidatas demostraron toda su creatividad durante el reto en el que debieron diseñar un vestido representativo de sus regiones.

Durante la competencia, Eliana Duque, Miss Valle del Cauca , fue la que más relució durante la pasarela al momento de mostrarle su vestido al jurado y llevar en alto el nombre de su región, generando múltiples comentarios positivos en redes sociales por su buen desempeño.

Así reaccionó Eliana Duque, Miss Valle del Cauca tras liderar la tabla de posiciones

Recientemente, Eliana Duque, Miss Valle, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro mil seguidores, su emotiva reacción al tener un gran desempeño en la competencia y liderar la tabla de posiciones, pues expresó las siguientes palabras:

“El Valle del Cauca es un punto de encuentro donde hay lugar para todos: somos pacífico, somos andinos, somos trompeta, somos marimba, somos selva tropical, río y mar. Somos historia y cultura, somos diversidad ancestral. Qué emoción el capítulo. Top 1 en la tabla de posiciones. Seguimos subiendo mi Valle”, añadió Eliana Duque.

Así reaccionó Eliana Duque, Miss Valle del Cauca al liderar la tabla de posiciones. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que, durante el anterior reto, Eliana Duque recibió varios comentarios por parte del jurado, quienes resaltaron su gran creatividad con la elaboración de su vestido. Así también, logró destacar al ser la candidata en mostrar un vestuario único, lleno de talento y una gran representación con su natal región.

¿Cuál ha sido el desempeño de Eliana Duque en Miss Universe Colombia, el reality? | Foto: Canal RCN

¿Quiénes conforman el jurado en Miss Universe Colombia, el reality?

En las últimas semanas, miles de internautas se han cautivado con el gran desempeño de las candidatas al demostrar como han avanzado en la competencia y así también, cautivan con su gran creatividad.

Por esta razón los televidentes han tenido la oportunidad de analizar el trabajo que ha realizado el jurado en el programa, el cual está conformado por: Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar.

Es clave mencionar que el jurado está en búsqueda de la próxima representante, pues deberá cumplir con todas las expectativas para poder llevar en alto el nombre del país durante su labor en la corona universal en Tailandia.