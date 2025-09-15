Rebeca Castillo sorprende al revelar que se hará procedimiento médico: ¿de qué se trata?

El nombre Rebeca Castillo ha sido tendencia en las últimas plataformas digitales tras ser la representante de Miss Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality en el que tuvo un gran desempeño.

Sin embargo, la candidata tomó la decisión de renunciar a raíz de no estar lo suficientemente preparada para participar en el concurso del certamen de belleza, en el que adquirió el cariño de varios internautas.

Artículos relacionados Yina Calderón ¿Epa Colombia podría quedar libre en diciembre? Yina Calderón hizo inesperada petición

Rebeca Castillo se sometió a una intervención estética

Cabe destacar que, en las últimas semanas, Rebeca Castillo ha compartido varios acontecimientos de su vida personal desde que renunció al programa. Además, ha acaparado la atención mediática de todos sus seguidores al demostrar que se enfrentó a un procedimiento estético, pues expresó las siguientes palabras:

“Hoy es un día muy especial. Ay, qué linda soy, la gente que me critica debería verse de esta forma. Ahora nos estamos dirigiendo donde la doctora para un diseño de sonrisa. Esperen el resultado.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

En el video se refleja que Rebeca Castillo está atravesando por un importante momento en su vida al demostrar que está llena de mucha motivación para seguir llevando a cabo todos sus proyectos profesionales y tener una mejor apariencia física con su reciente diseño de sonrisa.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia, el reality: así puedes votar por tu candidata favorita

¿Cuál fue la razón por la que Rebeca Castillo renunció a Miss Universe Colombia, el reality?

Es clave mencionar que los internautas generaron múltiples comentarios a través de las redes sociales tras la renuncia de Rebeca Castillo, pues expresó en uno de los capítulos que no se sentía en el mismo “nivel” de muchas de sus compañeras.

Por esta razón, se está preparando para tener la oportunidad de participar en un próximo certamen de belleza, teniendo todos los conocimientos requeridos para poder representar de la mejor manera a su región.

Desde luego, varias de las compañeras de Rebeca expresaron que la apoyaban en su decisión, pues en algunos capítulos, se evidenció que atravesó por algunas complicaciones con respecto al trabajo en equipo.

¿Por qué renunció Rebeca Castillo de Miss Universe Colombia, el reality? | Foto: Canal RCN

También, la ex Miss Amazonas, demostró que a pesar de todos estos sucesos, disfrutó con plenitud su experiencia en el concurso y los consejos recibidos por parte del jurado.