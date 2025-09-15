Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Epa Colombia podría quedar libre en diciembre? Yina Calderón hizo inesperada petición

Yina Calderón sorprendió a todos con una inesperada petición que podría cambiarlo todo en el caso de Epa Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Podría Epa Colombia quedar libre en octubre gracias a Yina Calderón?
Solicitud de Yina Calderón podría cambiar el futuro judicial de Epa Colombia. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió en las últimas horas con una petición que podría cambiar el destino de Epa Colombia. De ser aceptada, la empresaria podría cumplir su condena desde la comodidad de su hogar, junto a su prometida y su hija.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la petición que realizó Yina Calderón para que Epa Colombia quede ‘libre’ en diciembre?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón se dirigió al presidente de Colombia para hacerle una petición que tiene como fin que Epa Colombia continue pagando su condena desde la comodidad de su casa a partir de diciembre del presente año.

Yina Calderón pide algo que podría permitir la libertad de Epa Colombia en diciembre
Yina Calderón sorprende con solicitud sobre la condena de Epa Colombia. (Foto Canal RCN).

Así mismo, la polémica influenciadora aseguró que si ella tenía que aportar para que la condena de Epa Colombia fuera más llevadera tanto para ella como sus familiares lo haría, a tal punto de ofrecer a hacer servicio social junto a la empresaria.

Artículos relacionados

“Yo sé que si el presidente nos ayuda a concederle la casa por cárcel a Epa Colombia, que pague con gestión social yo sé que se puede lograr para que a Epa se le conceda la casa por cárcel antes de diciembre, si me toca trabajar al lado de Epa, yo lo hago”.

Sin embargo, su petición podría no ser tomada en cuenta debido a la informalidad de esta, pues vale la pena recordar que ni siquiera el equipo legal de la empresaria a logrado que a Epa Colombia le sea concedido este beneficio debido a lo delicado de sus delitos.

¿Yina Calderón se encuentra afectada por la condena de Epa Colombia?

La petición de Yina llega luego de que la influenciadora se pusiera sentimental al ver que el 31 octubre ya estaba cerca.

Libertad de Epa Colombia en diciembre: la sorprendente petición de Yina Calderón
Yina Calderón realiza inesperada petición por la libertad de Epa Colombia en diciembre. (Foto Canal RCN).

Según comentó Calderón, esta fecha era muy importante para ellas, debido a que en los últimos años se había reunido para llevar felicidad a los niños durante la celebración de Halloween que ce celebra cada 31 de este mes.

Artículos relacionados

"Todos los octubres yo hacía un evento con mi amiga Epa Colombia, donde Epa le regalaba dulces a los niños los 31 de octubre allá en el barrio de ella en Bochica. Este año quisiera hacerlo otra vez, quisiera que estuviera Epa, pero pues...”

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Gloria Mutis Miss Universe Colombia

Gloria Mutis, Miss Santander: así luce en su impactante cambio antes y después

Gloria Mutis es una de las favoritas por el público de Miss Universe Colombia, el reality, su transformación es notoria.

Salomón Bustamante y Laura de León Laura de León

Salomón Bustamante desmiente separación de Laura de León

Salomón Bustamante desmintió rumores de separación con Laura de León y mostró que su matrimonio sigue firme.

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca Miss Universe Colombia

Eliana Duque, Miss Valle, rompe el silencio tras ocupar el primer lugar en Miss Universe Colombia

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca, comparte su emotiva reacción tras liderar la tabla de posiciones en el certamen de belleza.

Lo más superlike

Andrea Tovar Miss Universe Colombia

Andrea Tovar deslumbra en la pasarela de Miss Universe Colombia, el reality | VIDEO

Andrea Tovar demostró en Miss Universe Colombia, el reality, que la corona que ganó hace años no es en vano.

Los Ángeles Azules en medio de la polémica tras incidente Iztapalapa Talento internacional

El silencio de Los Ángeles Azules ante incidente en Iztapalapa desata polémica, ¿qué pasó?

La inesperada pulla de Anuel AA a Karol G y Feid en plena canción ‘Corazón roto’ Anuel AA

Anuel AA cambió letra de su canción ‘Corazón roto’ para lanzarle pulla a Karol G y Feid

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini