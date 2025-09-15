¿Epa Colombia podría quedar libre en diciembre? Yina Calderón hizo inesperada petición

La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió en las últimas horas con una petición que podría cambiar el destino de Epa Colombia. De ser aceptada, la empresaria podría cumplir su condena desde la comodidad de su hogar, junto a su prometida y su hija.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

¿Cuál fue la petición que realizó Yina Calderón para que Epa Colombia quede ‘libre’ en diciembre?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón se dirigió al presidente de Colombia para hacerle una petición que tiene como fin que Epa Colombia continue pagando su condena desde la comodidad de su casa a partir de diciembre del presente año.

Yina Calderón sorprende con solicitud sobre la condena de Epa Colombia. (Foto Canal RCN).

Así mismo, la polémica influenciadora aseguró que si ella tenía que aportar para que la condena de Epa Colombia fuera más llevadera tanto para ella como sus familiares lo haría, a tal punto de ofrecer a hacer servicio social junto a la empresaria.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

“Yo sé que si el presidente nos ayuda a concederle la casa por cárcel a Epa Colombia, que pague con gestión social yo sé que se puede lograr para que a Epa se le conceda la casa por cárcel antes de diciembre, si me toca trabajar al lado de Epa, yo lo hago”.

Sin embargo, su petición podría no ser tomada en cuenta debido a la informalidad de esta, pues vale la pena recordar que ni siquiera el equipo legal de la empresaria a logrado que a Epa Colombia le sea concedido este beneficio debido a lo delicado de sus delitos.

¿Yina Calderón se encuentra afectada por la condena de Epa Colombia?

La petición de Yina llega luego de que la influenciadora se pusiera sentimental al ver que el 31 octubre ya estaba cerca.

Yina Calderón realiza inesperada petición por la libertad de Epa Colombia en diciembre. (Foto Canal RCN).

Según comentó Calderón, esta fecha era muy importante para ellas, debido a que en los últimos años se había reunido para llevar felicidad a los niños durante la celebración de Halloween que ce celebra cada 31 de este mes.

Artículos relacionados Talento nacional Cris Valencia reaparece con nueva pareja y el parecido con Yana Karpova sorprende