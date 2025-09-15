¿Epa Colombia podría quedar libre en diciembre? Yina Calderón hizo inesperada petición
Yina Calderón sorprendió a todos con una inesperada petición que podría cambiarlo todo en el caso de Epa Colombia.
La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió en las últimas horas con una petición que podría cambiar el destino de Epa Colombia. De ser aceptada, la empresaria podría cumplir su condena desde la comodidad de su hogar, junto a su prometida y su hija.
¿Cuál fue la petición que realizó Yina Calderón para que Epa Colombia quede ‘libre’ en diciembre?
En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón se dirigió al presidente de Colombia para hacerle una petición que tiene como fin que Epa Colombia continue pagando su condena desde la comodidad de su casa a partir de diciembre del presente año.
Así mismo, la polémica influenciadora aseguró que si ella tenía que aportar para que la condena de Epa Colombia fuera más llevadera tanto para ella como sus familiares lo haría, a tal punto de ofrecer a hacer servicio social junto a la empresaria.
“Yo sé que si el presidente nos ayuda a concederle la casa por cárcel a Epa Colombia, que pague con gestión social yo sé que se puede lograr para que a Epa se le conceda la casa por cárcel antes de diciembre, si me toca trabajar al lado de Epa, yo lo hago”.
Sin embargo, su petición podría no ser tomada en cuenta debido a la informalidad de esta, pues vale la pena recordar que ni siquiera el equipo legal de la empresaria a logrado que a Epa Colombia le sea concedido este beneficio debido a lo delicado de sus delitos.
¿Yina Calderón se encuentra afectada por la condena de Epa Colombia?
La petición de Yina llega luego de que la influenciadora se pusiera sentimental al ver que el 31 octubre ya estaba cerca.
Según comentó Calderón, esta fecha era muy importante para ellas, debido a que en los últimos años se había reunido para llevar felicidad a los niños durante la celebración de Halloween que ce celebra cada 31 de este mes.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
"Todos los octubres yo hacía un evento con mi amiga Epa Colombia, donde Epa le regalaba dulces a los niños los 31 de octubre allá en el barrio de ella en Bochica. Este año quisiera hacerlo otra vez, quisiera que estuviera Epa, pero pues...”