¿Extensiones con cabello de personas fallecidas? El rey de las extensiones aclara aterradora creencia

Víctor Ocampo, conocido en redes sociales como El rey de las extensiones, rompió el silencio sobre uno de los mitos más macabros y desconcertantes sobre la elaboración de las extensiones para el cabello.

¿Cuál es la macabra creencia que existe sobre la elaboración de las extensiones?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que “El rey de las extensiones” realizó en su cuenta oficial de Instagram, una internauta aprovechó para preguntar si era cierto el rumor que circula en las redes sociales sobre las extensiones: que estas serían elaboradas con cabello de personas fallecidas.

Según comentó esta persona, algunos aseguran que dicho accesorio para mejorar el aspecto del cabello sin afectar la parte natural sería elaborado con cabello de personas fallecidas para ahorrar costos en su fabricación.

Sin embargo, no hay pruebas que respalden estos rumores, por lo que la internauta decidió consultar directamente al profesional que trabaja con estos productos para obtener información verídica sobre su elaboración.

¿Qué hay de cierto en el rumor de las extensiones con cabello de muertos? Esto dijo El rey de las extensiones

A raíz de la pregunta de esta internauta, quien sin rodeos manifestó si que es “verdad que las extensiones son de personas que ya murieron”, El rey de las extensiones decidió responder sin rodeos.

Con una expresión de desconcierto en su rostro, Víctor Ocampo dejó claro que dichos rumores no eran ciertos, y cuestionó el hecho de que personas crearan este tipo de rumores frente a algo tan simple como lo son las extensiones de cabello natural que son elaboradas con cabello de personas que principalmente lo venden de manera voluntaria o simplemente lo donan.

“¿Quién te dijo esto? La gente sale con unas vainas que solo se las creen ellas mismas", mencionó el estilista.

De esta manera, Víctor Ocampo puso fin a uno de los rumores más macabros que circulan en redes sociales sobre las extensiones y dejó claro que su trabajo y productos son obtenidos de la manera más ética y profesional posible.