Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cazzu rompió en llanto al cantar 'Inti' en el inicio de su gira ‘Latinaje en vivo’

Cazzu conmovió al romper en llanto al interpretar en vivo la canción que escribió para su hija Inti.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El emotivo llanto de Cazzu al interpretar ‘Inti’
Cazzu no pudo contener las lágrimas al cantar ‘Inti’ en su nueva gira. (Foto AFP: Jose R. Madera).

La reconocida cantante argentina Cazzu inició su gira internacional Latinaje en Vivo Tour con uno de los momentos más emotivos hasta ahora: rompió en llanto al interpretar por primera vez en vivo Inti, la canción que le dedicó a su pequeña hija.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el emotivo momento en el que Cazzu lloró en su primer concierto de ‘Latinaje en vivo Tour’?

El pasado sábado 13 de septiembre, Cazzu dio inicio a su gira ‘Latinaje en vivo Tour’, con la que no solo regresó a los escenarios tras una difícil etapa en su vida personal, sino que también busca dejar un poderoso mensaje de resiliencia.

Entre lágrimas: así cantó Cazzu ‘Inti’ en el inicio de su tour ‘Latinaje en vivo’
Cazzu conmovió al público al romper en llanto con ‘Inti’ en su gira internacional. (Foto AFP: Frazer Harrison).

En su más reciente show en vivo, la cantante de trap dejó sobre el escenario uno de los momentos más emotivos hasta el momento de esta importante gira para su carrera musical, pues durante la interpretación de ‘Inti’, canción escrita para su pequeña hija, no pudo evitar romper en llanto.

Artículos relacionados

Y es que quienes siguen de cerca la carrera de esta artista saben muy bien lo que este tema musical representa para ella, pues poco después de haber dado a luz a la menor ambas tuvieron un gran cambio en su vida tras la ruptura con Christian Nodal.

En el video, que es viral en redes sociales, se puede ver a la artista completamente conmovida al escuchar la voz de su hija en la intro de su canción, y aunque intentó cantarla sin interrupciones no pudo evitar romper en llanto.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Cazzu a este emotivo momento?

Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores la llenaron de mensajes de apoyo y admiración: “Eres un ejemplo de fortaleza”, “Nos hiciste llorar contigo” y “Gracias por compartir algo tan íntimo con nosotros”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Así fue el emotivo momento de Cazzu al interpretar ‘Inti’ en su tour internacional
Cazzu rompió en llanto al cantar ‘Inti’ en el inicio de su gira ‘Latinaje en vivo’. (Foto AFP: Mireya Acierto).

Y es que aunque la gira apenas comienza ya ha dejado varios momentos emotivos que han tocado el corazón de sus seguidores que día a día muestran su apoyo por medio de las redes sociales.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Gloria Mutis Miss Universe Colombia

Gloria Mutis, Miss Santander: así luce en su impactante cambio antes y después

Gloria Mutis es una de las favoritas por el público de Miss Universe Colombia, el reality, su transformación es notoria.

Salomón Bustamante y Laura de León Laura de León

Salomón Bustamante desmiente separación de Laura de León

Salomón Bustamante desmintió rumores de separación con Laura de León y mostró que su matrimonio sigue firme.

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca Miss Universe Colombia

Eliana Duque, Miss Valle, rompe el silencio tras ocupar el primer lugar en Miss Universe Colombia

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca, comparte su emotiva reacción tras liderar la tabla de posiciones en el certamen de belleza.

Lo más superlike

Andrea Tovar Miss Universe Colombia

Andrea Tovar deslumbra en la pasarela de Miss Universe Colombia, el reality | VIDEO

Andrea Tovar demostró en Miss Universe Colombia, el reality, que la corona que ganó hace años no es en vano.

Los Ángeles Azules en medio de la polémica tras incidente Iztapalapa Talento internacional

El silencio de Los Ángeles Azules ante incidente en Iztapalapa desata polémica, ¿qué pasó?

La inesperada pulla de Anuel AA a Karol G y Feid en plena canción ‘Corazón roto’ Anuel AA

Anuel AA cambió letra de su canción ‘Corazón roto’ para lanzarle pulla a Karol G y Feid

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini