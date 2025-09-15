La reconocida cantante argentina Cazzu inició su gira internacional Latinaje en Vivo Tour con uno de los momentos más emotivos hasta ahora: rompió en llanto al interpretar por primera vez en vivo Inti, la canción que le dedicó a su pequeña hija.

¿Cómo fue el emotivo momento en el que Cazzu lloró en su primer concierto de ‘Latinaje en vivo Tour’?

El pasado sábado 13 de septiembre, Cazzu dio inicio a su gira ‘Latinaje en vivo Tour’, con la que no solo regresó a los escenarios tras una difícil etapa en su vida personal, sino que también busca dejar un poderoso mensaje de resiliencia.

Cazzu conmovió al público al romper en llanto con ‘Inti’ en su gira internacional. (Foto AFP: Frazer Harrison).

En su más reciente show en vivo, la cantante de trap dejó sobre el escenario uno de los momentos más emotivos hasta el momento de esta importante gira para su carrera musical, pues durante la interpretación de ‘Inti’, canción escrita para su pequeña hija, no pudo evitar romper en llanto.

Y es que quienes siguen de cerca la carrera de esta artista saben muy bien lo que este tema musical representa para ella, pues poco después de haber dado a luz a la menor ambas tuvieron un gran cambio en su vida tras la ruptura con Christian Nodal.

En el video, que es viral en redes sociales, se puede ver a la artista completamente conmovida al escuchar la voz de su hija en la intro de su canción, y aunque intentó cantarla sin interrupciones no pudo evitar romper en llanto.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Cazzu a este emotivo momento?

Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores la llenaron de mensajes de apoyo y admiración: “Eres un ejemplo de fortaleza”, “Nos hiciste llorar contigo” y “Gracias por compartir algo tan íntimo con nosotros”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Cazzu rompió en llanto al cantar ‘Inti’ en el inicio de su gira ‘Latinaje en vivo’. (Foto AFP: Mireya Acierto).

Y es que aunque la gira apenas comienza ya ha dejado varios momentos emotivos que han tocado el corazón de sus seguidores que día a día muestran su apoyo por medio de las redes sociales.