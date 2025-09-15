Salomón Bustamante desmiente separación de Laura de León

En las últimas semanas, los rumores sobre una posible separación entre Laura de León y Salomón Bustamante fueron creciendo en redes sociales.

Muchos seguidores lamentaban la supuesta ruptura de una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula nacional.

Sin embargo, fue el propio Salomón quien, de manera sutil, desmintió las especulaciones y dejó claro que continúa casado con la actriz de televisión.

¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre su relación con Laura de León?

El presentador compartió en su cuenta de TikTok un emotivo video en el que mostró sus últimos metros compitiendo en el 21K por primera vez, acompañado de audios enviados por su familia.

“Mis primeros 21 kms acompañado de una forma muy especial por mi familia”, se lee en la publicación.

En la grabación se escuchan las voces de sus padres, sobrinas y, finalmente, la de Laura de León, quien le dedicó un mensaje lleno de cariño y orgullo:

“Negri, llegaste mi amor, llegaste a la meta, te felicito. Eres un teso, te admiro porque sé que el proceso ha estado super duro, has tenido bastante entrenamiento para hacer tu primer 21k y lo lograste. Estoy orgullosa de tí, soy una esposa full feliz. Estoy orgullosa de ti mi amor”, dice la actriz.

La pareja confirmó, de manera indirecta, que sigue junta. (Foto Canal RCN)

Al cierre de sus palabras, Laura le envía un beso, confirmando de manera indirecta que la pareja sigue unida. Con este gesto, ambos desmienten los rumores de crisis en su matrimonio.

¿Por qué se especulaba de una posible separación entre Laura de León y Salomón Bustamante?

Las dudas comenzaron cuando el presentador compartió unas fotografías celebrando su cumpleaños, en las que la ausencia de Laura llamó la atención de los seguidores. A esto se sumó la falta de felicitaciones públicas, lo que generó aún más especulaciones.

Además, tanto Laura como Salomón continuaron publicando contenido de manera individual en redes sociales, sin aparecer juntos, lo que avivó las sospechas de una posible ruptura. Durante semanas ninguno de los dos se pronunció directamente al respecto, dejando que los rumores crecieran.

El reciente video de Salomón, sin embargo, disipó las dudas y reafirmó que su relación con la actriz sigue firme y llena de apoyo mutuo.

Los rumores de separación surgieron por la ausencia de la actriz en las publicaciones de redes sociales. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo respondieron los seguidores de la pareja ante el video Salomón Bustamante?

Las reacciones no se hicieron esperar. En los comentarios, varios usuarios celebraron que la pareja sigue junta y enviaron mensajes positivos:

“Qué alegría, me gusta que estén juntos. Gracias a Dios. Son una bonita pareja”.

“El mejor mensaje definitivamente el de Laurita”.

“Uyyy cómo inventaban que estaban separados”.

“El mejor saludo, el de su esposa. Esta pareja es de mis favoritas siempre”.

Con este video, Laura de León y Salomón Bustamante demostraron que su matrimonio continúa sólido, disipando las dudas y ganándose una vez más el cariño de sus seguidores.