Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salomón Bustamante desmiente separación de Laura de León

Salomón Bustamante desmintió rumores de separación con Laura de León y mostró que su matrimonio sigue firme.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Salomón Bustamante y Laura de León
Salomón Bustamante desmiente separación de Laura de León. (Foto Canal RCN)

En las últimas semanas, los rumores sobre una posible separación entre Laura de León y Salomón Bustamante fueron creciendo en redes sociales.

Artículos relacionados

Muchos seguidores lamentaban la supuesta ruptura de una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula nacional.

Sin embargo, fue el propio Salomón quien, de manera sutil, desmintió las especulaciones y dejó claro que continúa casado con la actriz de televisión.

¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre su relación con Laura de León?

El presentador compartió en su cuenta de TikTok un emotivo video en el que mostró sus últimos metros compitiendo en el 21K por primera vez, acompañado de audios enviados por su familia.

“Mis primeros 21 kms acompañado de una forma muy especial por mi familia”, se lee en la publicación.

En la grabación se escuchan las voces de sus padres, sobrinas y, finalmente, la de Laura de León, quien le dedicó un mensaje lleno de cariño y orgullo:

“Negri, llegaste mi amor, llegaste a la meta, te felicito. Eres un teso, te admiro porque sé que el proceso ha estado super duro, has tenido bastante entrenamiento para hacer tu primer 21k y lo lograste. Estoy orgullosa de tí, soy una esposa full feliz. Estoy orgullosa de ti mi amor”, dice la actriz.

Salomón Bustamante y Laura de León
La pareja confirmó, de manera indirecta, que sigue junta. (Foto Canal RCN)

Al cierre de sus palabras, Laura le envía un beso, confirmando de manera indirecta que la pareja sigue unida. Con este gesto, ambos desmienten los rumores de crisis en su matrimonio.

Artículos relacionados

¿Por qué se especulaba de una posible separación entre Laura de León y Salomón Bustamante?

Las dudas comenzaron cuando el presentador compartió unas fotografías celebrando su cumpleaños, en las que la ausencia de Laura llamó la atención de los seguidores. A esto se sumó la falta de felicitaciones públicas, lo que generó aún más especulaciones.

Además, tanto Laura como Salomón continuaron publicando contenido de manera individual en redes sociales, sin aparecer juntos, lo que avivó las sospechas de una posible ruptura. Durante semanas ninguno de los dos se pronunció directamente al respecto, dejando que los rumores crecieran.

El reciente video de Salomón, sin embargo, disipó las dudas y reafirmó que su relación con la actriz sigue firme y llena de apoyo mutuo.

Salomón Bustamante y Laura de León
Los rumores de separación surgieron por la ausencia de la actriz en las publicaciones de redes sociales. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo respondieron los seguidores de la pareja ante el video Salomón Bustamante?

Las reacciones no se hicieron esperar. En los comentarios, varios usuarios celebraron que la pareja sigue junta y enviaron mensajes positivos:

  • “Qué alegría, me gusta que estén juntos. Gracias a Dios. Son una bonita pareja”.
  • “El mejor mensaje definitivamente el de Laurita”.
  • “Uyyy cómo inventaban que estaban separados”.
  • “El mejor saludo, el de su esposa. Esta pareja es de mis favoritas siempre”.

Artículos relacionados

Con este video, Laura de León y Salomón Bustamante demostraron que su matrimonio continúa sólido, disipando las dudas y ganándose una vez más el cariño de sus seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Gloria Mutis Miss Universe Colombia

Gloria Mutis, Miss Santander: así luce en su impactante cambio antes y después

Gloria Mutis es una de las favoritas por el público de Miss Universe Colombia, el reality, su transformación es notoria.

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca Miss Universe Colombia

Eliana Duque, Miss Valle, rompe el silencio tras ocupar el primer lugar en Miss Universe Colombia

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca, comparte su emotiva reacción tras liderar la tabla de posiciones en el certamen de belleza.

Karol G cuando visitó el Vaticano como turista Karol G

Salió a la luz foto de Karol G cuando visitó el Vaticano por primera vez: así lucía

¡Sueño cumplido! En redes se viralizó una inédita foto del día en que Karol G conoció el Vaticano como turista.

Lo más superlike

Andrea Tovar Miss Universe Colombia

Andrea Tovar deslumbra en la pasarela de Miss Universe Colombia, el reality | VIDEO

Andrea Tovar demostró en Miss Universe Colombia, el reality, que la corona que ganó hace años no es en vano.

Los Ángeles Azules en medio de la polémica tras incidente Iztapalapa Talento internacional

El silencio de Los Ángeles Azules ante incidente en Iztapalapa desata polémica, ¿qué pasó?

La inesperada pulla de Anuel AA a Karol G y Feid en plena canción ‘Corazón roto’ Anuel AA

Anuel AA cambió letra de su canción ‘Corazón roto’ para lanzarle pulla a Karol G y Feid

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini