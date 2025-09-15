Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe sorprendió al mostrar interés en participar en La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe sorprendió a sus fans al revelar que estaría interesada en participar en la próxima temporada de La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sara Uribe deja abierta la puerta para entrar a La casa de los famosos
¿Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia? Esto fue lo que reveló. (Foto Canal RCN).

La reconocida presentadora Sara Uribe emocionó a sus cientos de seguidores al mostrar interés en hacer parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que se llevará a cabo en el transcurso del 2026.

Artículos relacionados

¿Sara Uribe estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Sara Uribe recibió una intrigante inquietud que emocionó a sus seguidores: ¿existe la posibilidad de verla en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Sara Uribe mostró interés en participar en La casa de los famosos Colombia
La casa de los famosos Colombia: Sara Uribe reveló si participaría en el reality. (Foto Canal RCN).

Vale la pena recordar que la presentadora ya ha hecho parte de varios realitys que han impulsado su carrera en el mundo del entretenimiento, por lo que ingresar a uno más podría significar una gran oportunidad para seguir expandiendo esta faceta de su vida.

Artículos relacionados

Ante la pregunta, Sara Uribe no descartó del todo la idea y dejó abierta la posibilidad de unirse a la próxima entrega del afamado reality del Canal RCN, un reto que pone a prueba la paciencia y resistencia de cada participante.

“¿Será que me le mido?”, respondió con picardía.

Sin embargo, vale la pena aclarar que aún no se ha revelado los nombres de quienes podrían ingresar a la icónica casa de El Jefe para demostrar de qué están hechos para convertirse en el tercer ganador del afamado reality que emociona a familias enteras durante su transmisión.

¿Cuáles son los proyectos actuales de Sara Uribe?

Por otro lado, Sara Uribe reveló que actualmente se encuentra enfocada en sus proyectos empresariales. Pues hace pocos semanas estuvo durante una larga temporada en Dubái creando contenido para su empresa y trabajando en conjunto con sus socios comerciales.

La presentadora Sara Uribe confesó si le gustaría estar en La casa de los famosos
Sara Uribe respondió a fans sobre entrar a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Así mismo, reveló que dentro de sus planes a futuro podría existir la posibilidad de instalarse de manera definitiva en este lugar junto a su pequeño hijo Jacobo, producto de su relación con el exfutbolista colombiano Freddy Guarín.

Por lo pronto, la presentadora se encuentra enfocada en sacar adelante su negocio y en pasar el mayor tiempo junto a su pequeño hijo.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Gloria Mutis Miss Universe Colombia

Gloria Mutis, Miss Santander: así luce en su impactante cambio antes y después

Gloria Mutis es una de las favoritas por el público de Miss Universe Colombia, el reality, su transformación es notoria.

Salomón Bustamante y Laura de León Laura de León

Salomón Bustamante desmiente separación de Laura de León

Salomón Bustamante desmintió rumores de separación con Laura de León y mostró que su matrimonio sigue firme.

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca Miss Universe Colombia

Eliana Duque, Miss Valle, rompe el silencio tras ocupar el primer lugar en Miss Universe Colombia

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca, comparte su emotiva reacción tras liderar la tabla de posiciones en el certamen de belleza.

Lo más superlike

Andrea Tovar Miss Universe Colombia

Andrea Tovar deslumbra en la pasarela de Miss Universe Colombia, el reality | VIDEO

Andrea Tovar demostró en Miss Universe Colombia, el reality, que la corona que ganó hace años no es en vano.

Los Ángeles Azules en medio de la polémica tras incidente Iztapalapa Talento internacional

El silencio de Los Ángeles Azules ante incidente en Iztapalapa desata polémica, ¿qué pasó?

La inesperada pulla de Anuel AA a Karol G y Feid en plena canción ‘Corazón roto’ Anuel AA

Anuel AA cambió letra de su canción ‘Corazón roto’ para lanzarle pulla a Karol G y Feid

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini