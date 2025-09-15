Sara Uribe sorprendió al mostrar interés en participar en La casa de los famosos Colombia

La reconocida presentadora Sara Uribe emocionó a sus cientos de seguidores al mostrar interés en hacer parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que se llevará a cabo en el transcurso del 2026.

¿Sara Uribe estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Sara Uribe recibió una intrigante inquietud que emocionó a sus seguidores: ¿existe la posibilidad de verla en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia: Sara Uribe reveló si participaría en el reality. (Foto Canal RCN).

Vale la pena recordar que la presentadora ya ha hecho parte de varios realitys que han impulsado su carrera en el mundo del entretenimiento, por lo que ingresar a uno más podría significar una gran oportunidad para seguir expandiendo esta faceta de su vida.

Ante la pregunta, Sara Uribe no descartó del todo la idea y dejó abierta la posibilidad de unirse a la próxima entrega del afamado reality del Canal RCN, un reto que pone a prueba la paciencia y resistencia de cada participante.

“¿Será que me le mido?”, respondió con picardía.

Sin embargo, vale la pena aclarar que aún no se ha revelado los nombres de quienes podrían ingresar a la icónica casa de El Jefe para demostrar de qué están hechos para convertirse en el tercer ganador del afamado reality que emociona a familias enteras durante su transmisión.

¿Cuáles son los proyectos actuales de Sara Uribe?

Por otro lado, Sara Uribe reveló que actualmente se encuentra enfocada en sus proyectos empresariales. Pues hace pocos semanas estuvo durante una larga temporada en Dubái creando contenido para su empresa y trabajando en conjunto con sus socios comerciales.

Sara Uribe respondió a fans sobre entrar a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Así mismo, reveló que dentro de sus planes a futuro podría existir la posibilidad de instalarse de manera definitiva en este lugar junto a su pequeño hijo Jacobo, producto de su relación con el exfutbolista colombiano Freddy Guarín.

Por lo pronto, la presentadora se encuentra enfocada en sacar adelante su negocio y en pasar el mayor tiempo junto a su pequeño hijo.