Salió a la luz foto de Karol G cuando visitó el Vaticano por primera vez: así lucía

El nombre de la artista colombiana Carolina Giraldo Navarro mejor conocida como Karol G ha estado en las tendencias internacionales luego de su presentación en el Vaticano.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

¿Por qué Karol G cantó en el Vaticano?

La cantante Karol G hizo parte del evento "Grace from the World", el cual fue organizado por el Papa León XIV, quien convocó a varios artistas del mundo.

El sumo pontífice organizó este evento para promover la paz mundial y la hermandad entre naciones en medio de los conflictos de varios países.

La Bichota se convirtió en la primera artista latina en presentarse en La Plaza de San Pedro en el Vaticano, esto lo hizo sola y junto al artista italiano Andrea Bocelli con quien interpretó su canción en colaboración "Vivo Por Ella".

A este evento asistieron otros conocidos artistas como Pharrell Williams, John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo, entre otros.

En medio de todo este 'boom' mediático que vive la artista paisa, se ha viralizado una foto del día que visitó al parecer por primera vez este país sagrado.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y habló de su posible regreso a MasterChef

¿Cómo lucía Karol G cuando visitó por primera vez el Vaticano?

Karol G logró cumplir uno de sus sueños más grandes en la música y en un lugar en el que pocos artistas han podido presentarse por ser un escenario único, cargado de historia y significado espiritual.

Lo curioso es que, años atrás, Karol había visitado el Vaticano como turista, cumpliendo un sueño personal que incluso compartió en su momento con sus seguidores en redes sociales.

En la imagen, se ve a la cantante antioqueña sentada frente a La Plaza de San Pedro, luciendo un look sencillo y relajado con un buso y pantalón oscuro, un estilo muy distinto con el que se presentó el pasado 13 de septiembre.

Como era de esperarse, los comentarios no se han hecho esperar. “Qué lindo verla cumplir sus sueños como cualquiera de nosotros”, “Ni se le pasaba por la cabeza que cantaría allí” y “Karol siempre recordándonos que los sueños se cumplen”, fueron algunas de las reacciones que circularon en redes sociales tras la aparición de la foto.

Artículos relacionados Talento internacional Así lucía Isabella Ladera a los 18 años antes de ser famosa ¡Irreconocible!

¿Cómo reaccionó Karol G tras presentarse en el Vaticano?

Karol G en el escenario tuvo una presentación impecable y su voz movió fibras en este país sagrado, sin embargo, como cualquier persona, los nervios querían apoderarse de ella y tras bajarse del escenario y encontrarse con sus padres la artista rompió en llanto.

La antioqueña soltó lágrimas de felicidad tras presentarse en el Vaticano y más por ver a sus seres queridos viéndola en primera fila, algo que quedó para la historia.