Altafulla enamora bailando con su mamá

El artista Altafulla sorprendió bailando con su mamá y recibió miles de elogios de sus seguidores.

Gisseth Beltrán García
Altafulla bailando con la mamá
Altafulla enamora bailando con la mamá/Canal RCN

El cantante Altafullacautivó a sus millones de fanáticos luego de mostrarse bailando con su mamá.

¿Cómo fue el baile de Altafulla con su mamá?

El artista compartió a través de sus redes sociales, donde suma millones de fanáticos, un video en el que se mostró en compañía de su mamá realizando una coreografía al ritmo de su más reciente colaboración.

Altafulla con su mamá

En la grabación se ve al barranquillero con su mamá muy feliz y animado bailando al ritmo de "El criticón" junto a DJ Jader Tremendo, cuyo videoclip tiene casi 500 mil reproducciones en YouTube con pocos días de haberse revelado.

"Tus número 1 favoritos. HOY LA ROSS ESTÁ FELIZ. DÍGANLE QUE LA AMO", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, miles de internautas los llenaron de halagos por su baile y la complicidad que hay entre ambos, resaltando la energía de la mamá del artista y cómo le sigue la corriente para sus contenidos en redes sociales.

¿Altafulla lanzará más música?

El artista sigue enfocado en componer y grabar más música para seguir cautivando a sus fanáticos que tanto le piden nuevas canciones para poder disfrutar.

Cabe destacar que, el cantante también está próximo a sacar otra colaboración, en esta ocasión con el cantante Juan Duque llamada "La fría", que ha causado revuelo entre sus admiradores, quienes lo han llenado de mensajes pidiéndole que la estrene ya; además de que confesara que dicho sencillo venía con una sorpresa de una mujer, llamando aún más la atención.

Por ahora, el artista no solo sigue trabajando en nueva música, sino que también ha estado deleitando a sus fieles admiradores con diferentes presentaciones en varios lugares a nivel nacional.

De igual manera, se encuentra siendo imagen de importantes marcas y sorprendiendo con varios físicos, entre ellos su nuevo diseño de sonrisa, por el que ha sido elogiado y en el que incluyó un pequeño diamante.

Karina García y Altafulla enamorados

Asimismo, continúa disfrutando de su romance con la influenciadora Karina García, de quien se le ha visto muy enamorado compartiendo cada vez que pueden y apoyándola en todos sus proyectos.

