Así reaccionó Karina García a las imágenes de IA hechas por sus seguidores

Karina García reaccionó a las imágenes creadas con IA por sus seguidores y reveló lo que realmente opinaba de esta tecnología.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así reaccionó Karina García a los polémicos montajes de IA de sus seguidores
Karina García rompe el silencio sobre las imágenes de IA que hicieron sus fans. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Karina García rompió el silencio sobre la creación de fotografías con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) que han usado varios internautas para crear instantáneas junto a ella.

¿Cómo reaccionó Karina García a las fotos de IA hechas por sus seguidores?

En una reciente publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García compartió su opinión sobre la creación de imágenes con ayuda de la Inteligencia Artificial por parte de sus fans para hacer instantáneas posando junto a ella.

Impactante reacción de Karina García ante las creativas fotos de IA de sus fans
Karina García se pronuncia sobre las imágenes de IA hechas por sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Con una recopilación de las mejores fotos creadas con esta tecnología, Karina García le pidió a los internautas que manifestaran para que todas esas imágenes se hicieran realidad y pudieran tomarse una fotografía real.

"Vamos a manifestar que todas estas fotos sean una realidad. ¿Puedo decir que soy la favorita de este trend? Amo lo que hace la IA, así los siento más cerquita”

Así mismo, presumió que ella podría ser la favorita de este nuevo trend que se tomó las redes sociales por estos días, ya que ha visto una gran variedad de estas creaciones en las diferentes redes sociales.

Karina García dejó claro que ama lo que hacen sus seguidores con la IA y los animó a seguir creando. “Los amo, síganlo haciendo, me encanta”, comentó, mostrando que este trend solo la ha acercado aún más a sus fans.

Karina García defendió a sus fans y los llamó su familia

Por otro lado, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en salir en defensa de sus seguidores frente a los comentarios negativos de terceros que la acusaban de exagerar la admiración y cariño que sus fans sentían por ella.

Karina García sobre las imágenes de IA
Reacción de Karina García ante los montajes de IA hechos por sus fans. (Foto Canal RCN).

La influencer expresó que, aunque algunos intenten minimizar la relación que tiene con sus fans, ella se siente muy orgullosa de todos ellos.

“Hace poco alguien me dijo: ‘Estás exagerando con la gente que te sigue’. Yo lo miré y le dije: ‘¿Perdón? Son mi familia, respeta’”, compartió Karina.

