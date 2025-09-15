Pipe y Miguel Bueno sorprendieron al mostrar fotos inéditas de su infancia ¡Así lucían!

Miguel, Bueno, sorprendió sus seguidores al compartir una serie de fotografías que despertaron la nostalgia en quienes lo siguen y sobre todo de los fans de su hermano Pipe Bueno.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

¿Cuál fue el recuerdo familiar de Miguel Bueno que conmovió las redes sociales?

En una de las imágenes más comentadas, se ve a Miguel, acompañado de Pipe y su hermana Laura, en una fotografía que deja ver la unión que ha caracterizado la familia desde su infancia.

La escena está cargada de ternura y muestra Laura abrazando a Miguel mientras él coloca la mano sobre la cabeza de Pipe quien se encuentra sonriendo, una publicación que no tardo en generar revuelo, pues para muchos fue un viaje al pasado y ver como lucían a los hermanos en su niñez.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

¿Qué dificultades enfrentó Miguel Bueno en su infancia?

Además, en esa misma publicación, Miguel compartió otras fotografías donde resalta la cercanía, el apoyo que siempre ha recibido su familia durante su trayectoria musical. Algunos seguidores de hecho recordaron que Miguel abrió su corazón en diferentes entrevistas para contar detalles poco conocidos de su infancia, como el impacto de una de las mudanzas que tuvieron que hacer por la carrera artística de Pipe.

La infancia de los hermanos Bueno volvió a ser tema de conversación gracias a las fotos compartidas por Miguel. /Canal RCN/AFP: Jason Koerner

Pues para él fue un reto a adaptarse a una ciudad nueva, y a un ritmo diferente de vida, y además destacó que fue la figura de su abuelo Luis, quien describió como un pilar en su vida, la que estuvo siempre presente y es recordado con cariño.

Lejos de guardar resentimientos Miguel también es seguro que aunque en algún momento le costó, hoy está agradecido con Pipe, pues gracias a él y las mudanzas que han tenido respecto a su carrera musical, ha permitido que conecte con la música y descubra su verdadera pasión.

Para Miguel, uno de los mayores aprendizajes que ha tenido de su hermano, es que en la vida hay que valorar cada momento, incluso las cosas más pequeñitas.

Artículos relacionados Talento nacional Pichingo de MasterChef causa furor al bromear con Patricia Grisales: “Esas Grisales duran mucho”

¿Quiénes son los hermanos de Miguel Bueno?

La familia Giraldo Bueno, siempre ha sido cercana entre cada uno de sus integrantes aunque han seguido caminos diferentes, por ejemplo, Pipe Bueno desde temprana edad mostró talento musical y aunque sus compañeros de colegio desconocían esa faceta para el 2008, ya había alcanzado su primer álbum con Iván Calderón, consolidándose rápidamente como una de las figuras más importantes de la música popular.

Pipe, Miguel y Laura Bueno demostraron que, pese a caminos distintos, la familia sigue siendo su mayor fortaleza. (Foto Canal RCN)

Y Laura Bueno, por su parte es la menor de los hermanos, abogada ingresada de la Universidad del Rosario y especialista en el derecho penal y comercial, también se ha destacado en redes sociales, donde suma más de 200,000 seguidores, gracias a sus contenidos de humor y belleza.

Con historias distintas, pero unidas por el amor, el apoyo mutuo, los hermanos es bueno han demostrado que además de los sacrificios y los cambios que trajo consigo la fama de Pipe, la familia sigue siendo su mayor fortaleza.