Miss Universe Colombia, el reality: así puedes votar por tu candidata favorita

En las últimas semanas, miles de internautas se han conectado con la participación de las 28 candidatas en Miss Universe Colombia, el reality en donde cada una de las representantes ha demostrado su gran desempeño tanto en las pasarelas como en las pruebas.

Además, cada una de las representantes ha llevado en alto el nombre de su región al demostrar su avance en la competencia. Por esta razón, te explicamos todo el paso a seguir que debes tener en cuenta para que elijas a tu preferida mediante las votaciones.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

¿Qué pasos debes seguir para votar por tu candidata preferida en Miss Universe Colombia, el reality?

Cabe destacar que durante la competencia también puedes elegir a tu candidata preferida mediante las votaciones. Recuerda que es importante que sigas todos los pasos para que tu voto se vea reflejado a lo largo de la competencia:

El primer paso que debes tener en cuenta para votar por tu candidata preferida es dirigirte a la página oficial de http://missuniversecolombia.co. También, puedes elegirla a través del código QR que te compartiremos en la siguiente imagen, donde podrás escanearlo a través del dispositivo que utilices: Este es el QR para que votes por tu candidata preferida. | Foto: Canal RCN Luego, haces click en el recuadro que diga: vota aquí por tu favorita. Allí te aparecerá el nombre de la Miss que elijas y se generará tu voto de inmediato.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

Recuerda que tu voto es muy importante para que juntos elijamos a la próxima Miss Universe Colombia en el reality y tenga un gran desempeño al momento de representar al país con su belleza, porte y elegancia.

¿Cuál ha sido el desempeño del jurado en Miss Universe Colombia, el reality?

Desde que inició el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, las candidatas han tenido la oportunidad de contar con los consejos del jurado, el cual está conformado por: Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar.

Sin duda, la disciplina y creatividad es una base elemental para que las representantes puedan utilizar todas las observaciones que han recibido por parte del jurado y de expertos quienes las han acompañado en este importante proceso.

¿Por qué votar por tu candidata preferida en Miss Universe Colombia, el reality? | Foto: Canal RCN