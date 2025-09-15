Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandra Ávila confiesa lo que viene en MasterChef Celebrity, ¿nueva estrategia?

Alejandra Ávila tomó una decisión de lo que hará en MasterChef Celebrity en el tiempo que dure en la competencia.

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila confiesa lo que viene en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

En los últimos capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, la actriz Alejandra Ávila ha llamado la atención, después de que la locutora Valentina Taguado intercambiara su delantal negro y la pusiera en riesgo.

¿Qué sucedió con Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity?

Aunque, en un principio, Alejandra se disgustó por la decisión de Valentina, luego comprendió que se trata de un juego. Sin embargo, todo parece indicar que la rivalidad quedó entre las dos participantes del formato de cocina del Canal RCN.

Entonces, Alejandra hizo una reciente publicación en su perfil oficial de Instagram, la cual fue del interés de los seguidores y televidentes de MasterChef Celebrity.

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila continua en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Alejandra Ávila compartió distintas fotos en locaciones de MasterChef Celebrity, a la vez que de las últimas recetas que ha preparado.

No obstante, aparte de ganarse halagos por su belleza, escribió una descripción con la que dio la noticia de lo que va a empezar a hacer de ahora en adelante mientras avanza en el juego culinario presentado por Claudia Bahamón.

¿Qué decisión tomó Alejandra Ávila mientras avanza en MasterChef Celebrity?

Sin más detalles, la actriz tomó la decisión de revelar su conocimiento a los demás. Esto porque consignó que si sus seguidores o usuarios en general quieren saber alguna de sus recetas, pueden pedirlas y ella se las pasará.

Adicionalmente, Alejandra comentó que esta iniciativa se va a mantener semana tras semana, dependiendo del tiempo que dure en MasterChef.

"Feliz y maravillosa Semana para todos. ¡Voy a dejar aquí los platos de la última semana que fui muy feliz cocinando! ¡Si quieren alguna receta me avisan y la escribo!, besos. ¡Voy a irles dejando cada semana mientras esté en la competencia los platos que más me gusten!", escribió la celebridad.

 

Así las cosas, la artista busca tener más cercanía con quienes la están apoyando en MasterChef Celebrity, pues no es un secreto que luego de que Valentina Taguado le declaró que es su competencia directa, algunos se inclinaron por la actriz y otros por la locutora. En definitiva, el tiempo lo dirá todo.

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila es muy buena cocinera | Foto del Canal RCN.

Recuerda que puedes revivir los capítulos completos de MasterChef Celebrity descargando gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.

