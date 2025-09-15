¿Habrá eliminación de MasterChef Celebrity con la ausencia de Luis Fernando Hoyos?

Tras el reto de salvación en MasterChef Celebrity, 10 años, nació la interrogante de si habrá o no eliminación en el formato de cocina del Canal RCN a propósito de que el actor Luis Fernando Hoyos lleva un considerable tiempo sin estar en la competencia.

¿Por qué Luis Fernando Hoyos no está en MasterChef Celebrity?

Desde retos atrás, Luis Fernando Hoyos no ha vuelto a pisar la cocina más importante del mundo. El motivo de esto es por quebrantos de salud, pero, a diferencia de otras celebridades, la situación se escaló porque los demás han regresado y el artista no.

Claudia Bahamón recalcó que lo que estaba pasando con el actor era "delicado" y, por ende, su futuro en el programa de cocina es incierto. Con ello, se gestó la interrogante de si, por ejemplo, no habría eliminación y se iría Hoyos.

El futuro de Luis Fernando Hoyos es incierto | Foto del Canal RCN.

¿Habrá eliminación en MasterChef sin Luis Fernando Hoyos?

Aunque Luis Fernando Hoyos no ha regresado a MasterChef Celebrity, sí habrá eliminación. Para esta oportunidad, la celebridad que se va es la número 10 del formato culinario, aunque esto no se confirma del todo porque cualquier cosa puede pasar.

Son cinco los participantes los que corren el riesgo de eliminación. Mediante un post en el Instagram de MasterChef Celebrity en conjunto con Canal RCN, se encuentran las celebridades que pueden ser eliminadas y son: el actor Raúl Ocampo, la influenciadora Valeria Aguilar, el actor Nicolás Montero, la actriz Carolina Sabino y el humorista Pichingo.

La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Los internautas han comentado que deberían sacar a Luis Fernando Hoyos y darle la oportunidad a los que están en riesgo de eliminación, pero las reglas de MasterChef son claras y todavía no se han tomado decisiones al respecto.

No obstante, la presentadora Claudia Bahamón dijo que si el actor vuelve debería tener varios delantales negros acumulados; de lo contrario, sería injusto.

Así las cosas, hay que esperar a que se defina la situación de Luis Fernando Hoy por sus múltiples ausencias en MasterChef Celebrity. Revive todos los capítulos de esta temporada en la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.