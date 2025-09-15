Karina García le habría contestado de nuevo a la Toxi Costeña: "Diosito todo lo ve"

La influenciadora Karina García le habría vuelto a contestar a la influenciadora la Toxi Costeña luego de que reaccionara a una supuesta pulla de su parte.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

¿Qué pasó entre Karina García y la Toxi Costeña en redes sociales?

La cantante fue tildada de que se vestía igual que Karina García, por lo que, criticó a la influenciadora y esta le habría contestado con una pulla en la que juzgaría su olor.

Debido a que muchos internautas relacionaron la publicación de la paisa con la Toxi Costeña, esta no dudó en reaccionar y arremeter de nuevo en su contra.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

¿Karina García le respondió de nuevo a la Toxi Costeña?

La influenciadora sorprendió poco después con un mensaje en sus redes sociales hablando sobre quienes la critican, por lo que, muchos seguidores lo tomaron como una respuesta para su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró aconsejando a sus seguidores de cómo comportarse frente a los malos tratos hacia ellos.

"Así las personas no actúen bien con ustedes no dejen de ser buenas personas jamás, así el mundo y las personas san una miércoles con ustedes, se los juro que la recompensa viene de arriba, Diosito todo lo ve", expresó.

¿Cómo reaccionaron los internautas sobre el rifirrafe entre la Toxi Costeña y Karina García en redes sociales?

Miles de seguidores de las famosas reaccionaron luego de lo sucedido, donde cada team ha defendido a su favorita, otros les han pedido que dejen sus diferencias atrás y en el rality, mientras que otros no dudaron de criticar a ambas.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló la crisis que vivió y la razón de su ausencia en redes: "Me desbordé en llanto"

Por ahora, Karina García sigue entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con sus transmisiones en vivo constantes, entrenando para su enfrentamiento en el ring de boxeo con Karely Ruiz, trabajando en su emprendimiento de ropa deportiva y disfrutando de su romance con Altafulla.

La Toxi Costeña también sigue cautivando a sus seguidores con sus particulares publicaciones, trabajando en nueva música y realizando presentaciones en diferentes lugares.