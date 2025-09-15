Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García le habría contestado de nuevo a la Toxi Costeña: "Diosito todo lo ve"

Esto dijo la influenciadora Karina García que relacionaron como respuesta a la Toxi Costeña.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y la Toxi Costeña
Karina García le volvería a responder a la Toxi Costeña/Canal RCN

La influenciadora Karina García le habría vuelto a contestar a la influenciadora la Toxi Costeña luego de que reaccionara a una supuesta pulla de su parte.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Karina García y la Toxi Costeña en redes sociales?

La cantante fue tildada de que se vestía igual que Karina García, por lo que, criticó a la influenciadora y esta le habría contestado con una pulla en la que juzgaría su olor.

Pleito entre la Toxi Costeña y Karina García

Debido a que muchos internautas relacionaron la publicación de la paisa con la Toxi Costeña, esta no dudó en reaccionar y arremeter de nuevo en su contra.

Artículos relacionados

¿Karina García le respondió de nuevo a la Toxi Costeña?

La influenciadora sorprendió poco después con un mensaje en sus redes sociales hablando sobre quienes la critican, por lo que, muchos seguidores lo tomaron como una respuesta para su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

Karina García deja reflexivo mensaje que relacionan con la Toxi Costeña

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró aconsejando a sus seguidores de cómo comportarse frente a los malos tratos hacia ellos.

"Así las personas no actúen bien con ustedes no dejen de ser buenas personas jamás, así el mundo y las personas san una miércoles con ustedes, se los juro que la recompensa viene de arriba, Diosito todo lo ve", expresó.

¿Cómo reaccionaron los internautas sobre el rifirrafe entre la Toxi Costeña y Karina García en redes sociales?

Miles de seguidores de las famosas reaccionaron luego de lo sucedido, donde cada team ha defendido a su favorita, otros les han pedido que dejen sus diferencias atrás y en el rality, mientras que otros no dudaron de criticar a ambas.

Artículos relacionados

Por ahora, Karina García sigue entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con sus transmisiones en vivo constantes, entrenando para su enfrentamiento en el ring de boxeo con Karely Ruiz, trabajando en su emprendimiento de ropa deportiva y disfrutando de su romance con Altafulla.

La Toxi Costeña también sigue cautivando a sus seguidores con sus particulares publicaciones, trabajando en nueva música y realizando presentaciones en diferentes lugares.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Despidieron a técnico de Jhon Durán Talento nacional

Sale a la luz un video de Jhon Jáder Durán y preocupa por su estado de salud ¿Qué sucedió?

Un video de John Jáder Durán usando muletas en el aeropuerto encendió alarmas sobre su estado físico y futuro en la Selección Colombia.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló aterradora experiencia paranormal: "empecé a rezar"

Valentina Taguado contó detalles de cómo vivió este momento años atrás mientras se encontraba en la casa de un amigo.

Daniela Tapia en MasterChef Celebrity 2023. Talento nacional

Daniela Tapia rompe el silencio sobre su estado de salud: "ha sido fuerte"

Recientemente, la actriz Daniela Tapia preocupó a sus seguidores tras compartir alarmante foto desde un centro médico.

Lo más superlike

Premios Emmy 2025: ¿qué producciones y actores triunfaron en la gran gala? Premios Emmy

Premios Emmy 2025: ¿qué producciones y actores triunfaron en la gran gala?

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 premió a los máximos exponentes de la televisión y sorprendió con ganadores inesperados.

Miss Jalisco habla sobre la polémica de Miss Universe, Fátima Bosch Talento internacional

“Nunca hubo complot”: Miss Jalisco desmiente rumores en contra de Miss Universe México, Fátima Bosch

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia