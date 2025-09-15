Mauricio Figueroa se reencuentra con sus compañeros de La casa de los famosos gracias a la IA

Mauricio Figueroa publicó en sus redes sociales unas fotos hechas con inteligencia artificial junto a sus excompañeros de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

En una publicación realizada este 15 de septiembre en Instagram, el actor y exparticipante de La casa de los famosos, Mauricio Figueroa, se sumó al ‘trend’ de las fotos tipo ‘Polaroid’ junto a sus compañeros de reality.

La tendencia consiste en recrear fotografías con estilo retro como lo hacían las cámaras instantáneas, especialmente con seres queridos que ya no están en el plano terrenal o con celebridades que uno quisiera conocer.

La publicación que cuenta con cientos de likes y comentarios, ha generado debate en redes sociales sobre los amigos que dejó el actor en su paso por el programa del Canal RCN.

¿Qué famosos aparecen en las fotografías de Mauricio Figueroa en su publicación en redes?

El actor aparece en las fotografías junto a La abuela, La Liendra, Melissa Gate, Mateo Varela, Norma Nivia, La Jessu, Emiro Navarro, La Toxicosteña, Yina Calderón, El "flaco" Solórzano y hasta con Karina García, mostrando la cercanía que existe entre ellos.

“Se nos hizo el milagrito. Los reencuentros que ustedes más me piden”, escribió el actor en el pie de foto de la publicación.

Norma Nivia y Mateo Varela fueron los primeros famosos en reaccionar a la publicación diciéndole que lo aman y lo extrañan, generando muchas reacciones entre los internautas que quieren que el reencuentro se haga realidad.

¿Cómo generar las imágenes Polaroid con inteligencia artificial?

Si quieres tener unas fotos como las que publicó Mauricio Figueroa:

Primero se accede a Gemini, a través del navegador.

a través del navegador. Se abre un nuevo chat y se cargan las imágenes de la persona o las personas que aparecerán en la imagen.

Se le da instrucciones a la IA sobre el estilo que quieren que lleve la foto: que se estén abrazando, mirándose, etc.

Una vez dada las instrucciones, Gemini generará la imagen en varias versiones y te dará la opción de descargar o compartir en tus redes sociales inmediatamente.

La generación de imágenes se ha convertido, más allá de una tendencia, en una forma en que las personas le rinden homenaje a sus seres queridos y a sus artistas favoritos.

¿Quién es Mauricio Figueroa, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Mauricio Figueroa es un actor de 74 años, nacido en Medellín y que ha tenido un enorme recorrido por la televisión colombiana, con más de 40 apariciones en pantalla; sin embargo, su interpretación más recordada es la del rector Ezequiel en la telenovela “Francisco el Matemático”.

En el 2025, sorprendió al ser uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde fue tendencia por su personalidad.

En el reality, don Mauricio consolidó una buena relación con todos los participantes, en especial con La abuela. Los internautas llegaron a decir que podrían ser una bonita pareja.

Recordemos que el actor salió del programa por recomendaciones médicas, pero se quedó en el corazón de los colombianos.