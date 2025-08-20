Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mauricio Figueroa recibe su pensión a los 75 años: ¿cómo reaccionó al enterarse?

A sus 75 años, Mauricio Figueroa recibió la pensión que había estado esperando tras varios años de espera.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Mauricio Figueroa
Mauricio Figueroa y su paso en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Mauricio Figueroa se ha destacado al ser uno de los actores más destacados de la televisión colombiana al participar en importantes producciones del Canal RCN como: ‘Francisco el matemático’ y ‘La casa de los famosos Colombia’.

Además, el nombre del actor se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales en las últimas horas al recibir la importante noticia en que recibió su pensión tras varios años de espera.

Mauricio Figueroa recibió su pensión tras varios años de espera

Es clave mencionar que el actor atravesó por importantes momentos a nivel profesional durante su juventud, pues tuvo la oportunidad de participar en importantes proyectos en la industria de las producciones del país, donde su talento fue reconocido.

Sin embargo, con el paso de los años, Mauricio compartió en varias ocasiones que estaba a la espera de su pensión tras varios años de trabajo, convirtiéndose en uno de los primeros hombres en actuar en el país.

Mauricio Figueroa
Mauricio Figueroa recibió su pensión tras varios años de espera. | Foto: Canal RCN

Por su parte, se ha revelado según varias fuentes que el actor recibió una bonificación de la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores (Scga) donde tuvo la oportunidad de completar el resto del valor de la pensión que le correspondía a sus 75 años.

Con base a esta noticia, el actor se encuentra atravesando por un importante momento en su vida al tener la oportunidad de recibir su pensión tras varios años de espera y ha compartido en sus redes sociales, lo agradecido que está con esta noticia.

¿Cómo fue el paso de Mauricio Figueroa en La casa de los famosos Colombia?

Durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Mauricio Figueroa se destacó por ser uno de los participantes y, también, al demostrar tener una gran personalidad durante su paso en el reality.

Además, el actor acaparó las redes sociales al brindarles especiales consejos a sus compañeros durante su participación en la casa más famosa del país. De este modo, su nombre resonó a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar que la tranquilidad era uno de los aspectos que más los destacaba.

Mauricio Figueroa
Mauricio Figueroa y su paso en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Desde luego, el actor no solo demostró en el reality que su arrolladora personalidad era uno de los aspectos que más lo destacaba, sino que ganó gran admiración por parte de otras celebridades, quienes lo vieron participar en varias producciones donde se destacó a lo largo de su amplia trayectoria actoral.

