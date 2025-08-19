Jorge Rausch publica foto romántica y desata rumores sobre nueva pareja: ¿quién es?

Jorge Rausch se ha posicionado como uno de los chefs más distinguidos del país gracias a su amplia trayectoria en el mundo gastronómico y por ser uno de los jurados de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, el chef compartió recientemente a través de sus redes sociales una fotografía romántica, en la que se evidencia una especial conexión con una joven. A raíz de esta publicación, varios de sus seguidores han comentado que podría estar saliendo con ella hace un periodo de tiempo.

El chef Jorge Rausch compartió una romántica foto con una mujer: ¿su nueva pareja?

En las últimas semanas, se ha compartido una ola de rumores en diferentes plataformas digitales acerca de la vida sentimental del chef, quien se ha dejado ver en varias ocasiones junto a una joven.

¿Jorge Rausch de MasterChef Celebriy tiene pareja? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Jorge Rausch publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, una fotografía en la que aparece de forma cercana con una joven de cabello cobrizo y expresó las siguientes palabras:

"Y acá vamos de vuelta", escribió Rausch en la descripción de la imagen.

En la fotografía, se percibe una evidente cercanía entre ambos. La joven fue identificada como Alejandra Rosales, y en sus redes sociales también se observan indicios de una relación cercana con el chef. Aunque no han hecho un anuncio oficial, varios de sus seguidores han destacado la química entre ambos.

¿Cómo ha sido el paso de Jorge Rausch en MasterChef Celebrity?

Jorge Rausch se ha convertido en uno de los chefs más reconocidos y queridos por parte de los televidentes desde el inicio de MasterChef Celebrity, y ha demostrado que mantiene un vínculo especial con los participantes a lo largo de cada temporada.

Uno de los gestos más representativos que ha llamado la atención es el “cachete de Rausch”, una muestra de felicitación que realiza cuando algún participante lo sorprende con su platillo. Este gesto ha sido destacado por los seguidores del programa como una marca personal del chef dentro de la competencia.

Sin duda, Jorge Rausch ha demostrado tener un maravilloso trabajo en equipo junto a sus compañeros: la chef Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Claudia Bahamón al acompañar a los participantes durante su progreso en la cocina más famosa del país.