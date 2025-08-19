Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jorge Rausch publica foto romántica y desata rumores sobre nueva pareja: ¿quién es?

Una reciente fotografía de Jorge Rausch ha desatado rumores sobre su posible nueva relación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jorge Rausch
Jorge Rausch cautiva con su estilo de vida. | Foto: Canal RCN

Jorge Rausch se ha posicionado como uno de los chefs más distinguidos del país gracias a su amplia trayectoria en el mundo gastronómico y por ser uno de los jurados de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, el chef compartió recientemente a través de sus redes sociales una fotografía romántica, en la que se evidencia una especial conexión con una joven. A raíz de esta publicación, varios de sus seguidores han comentado que podría estar saliendo con ella hace un periodo de tiempo.

Artículos relacionados

El chef Jorge Rausch compartió una romántica foto con una mujer: ¿su nueva pareja?

En las últimas semanas, se ha compartido una ola de rumores en diferentes plataformas digitales acerca de la vida sentimental del chef, quien se ha dejado ver en varias ocasiones junto a una joven.

¿Jorge Rausch de MasterChef Celebriy tiene pareja? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Jorge Rausch publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, una fotografía en la que aparece de forma cercana con una joven de cabello cobrizo y expresó las siguientes palabras:

"Y acá vamos de vuelta", escribió Rausch en la descripción de la imagen.

En la fotografía, se percibe una evidente cercanía entre ambos. La joven fue identificada como Alejandra Rosales, y en sus redes sociales también se observan indicios de una relación cercana con el chef. Aunque no han hecho un anuncio oficial, varios de sus seguidores han destacado la química entre ambos.

¿Cómo ha sido el paso de Jorge Rausch en MasterChef Celebrity?

Jorge Rausch se ha convertido en uno de los chefs más reconocidos y queridos por parte de los televidentes desde el inicio de MasterChef Celebrity, y ha demostrado que mantiene un vínculo especial con los participantes a lo largo de cada temporada.

Jorge Rausch
¿Jorge Rausch de MasterChef Celebriy tiene pareja? | Foto: Canal RCN

Uno de los gestos más representativos que ha llamado la atención es el “cachete de Rausch”, una muestra de felicitación que realiza cuando algún participante lo sorprende con su platillo. Este gesto ha sido destacado por los seguidores del programa como una marca personal del chef dentro de la competencia.

Sin duda, Jorge Rausch ha demostrado tener un maravilloso trabajo en equipo junto a sus compañeros: la chef Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Claudia Bahamón al acompañar a los participantes durante su progreso en la cocina más famosa del país.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Madonna, la diva del pop escogió Italia para recibir sus 67 años con una celebración muy especial. Madonna

Madonna celebró su cumpleaños 67 con un ritual poco común

Madonna, la reina del pop celebró su cumpleaños 67 en Italia, disfrutando del Palio de Siena y rodeada de un ambiente familiar y cultural.

Gimena Accardi anunció su separación de Nico Vázquez Talento internacional

Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

La reconocida actriz sorprendió a sus seguidores al confesar públicamente el error que le costó su matrimonio de más de 18 años.

Karina García anuncia su primera pelea de boxeo en Bogotá Karina García

Karina García habla de su fe y disciplina antes de Stream Fighters 4

Karina García compartió con sus seguidores detalles de su vida espiritual y su preparación para enfrentar a Karely Ruiz en Stream Fighters 4.

Lo más superlike

La decisión de Ángela Aguilar que demuestra su cariño por la hija de Nodal Ángela Aguilar

Christian Nodal sorprende al ignorar a Ángela Aguilar en pleno escenario | VIDEO

Christian Nodal desata rumores tras caminar frente a Ángela Aguilar sin mirarla durante la presentación de la familia Aguilar en Estados Unidos.

Festivos en Colombia: descubre cuándo será el próximo descanso largo del año Viral

¿Cuándo será el próximo festivo en Colombia y qué día de la semana cae?

Estrés Salud

La lista negra: los cinco hábitos que arruinan la felicidad después de los 20 años

Jenna Ortega en la premiere de la primera temporada de Merlina Talento internacional

Tim Burton reveló detalles detrás de cámara de la segunda temporada de Merlina

Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia su regreso Bogotá

Festival Estéreo Picnic 2026: conoce las fechas y venta de boletas oficiales