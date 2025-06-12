Marcela Reyes da regalos e incomoda al aparecer vestida como una Mamá Noel exótica, ¿qué se puso?

La DJ e influencer Marcela Reyes apareció en un barrio de Medellín con un particular vestido de Mama Noel, a propósito de las fechas decembrinas.

A través de un video en redes sociales, quedó registrado el gesto que tuvo Marcela Reyes con varios niños. La DJ no estaba sola, sino que llegó con su hijo Valentino.

¿Dónde repartió los regalos de Navidad Marcela Reyes?

Marcela Reyes repartió distintos regalos por la época de Navidad, fue recibida con gusto y le regalaron una banda al igual que un ramo de flores.

"Estoy súper feliz porque llegamos aquí a Altos de Niquía a darles felicidad a todos estos niños y familias, así que mucho amor por acá", expresó Marcela Reyes.

Enseguida, muchos niños y niñas acompañaron a la artista gritando en coro feliz Navidad y prospero Año Nuevo.

Asimismo, en la recopilación del video se muestra el momento en el que Reyes entrega los regalos y recibe el cariño de los demás. En adición, repartió refrigerios.

Marcela Reyes repartió regalos de Navidad | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es el vestuario de Marcela Reyes que dividió opiniones?

Pese al acto de buena fe y la ayuda, los internautas no pasaron de manera desapercibida la forma como la DJ se vistió. Debido a que usó un enterizo que dividió notablemente las opiniones en redes sociales por lo exótico.

Para muchos, el vestuario no fue el apropiado para la asociación, mientras que, otros aplaudieron la humanidad de la influencer de dar a los que lo necesitan.

¿Qué se sabe de la vida actual de Marcela Reyes?

Marcela Reyes está enfocada en sí misma, su hijo y negocios. La DJ ha estado en diferentes controversias, muchas de ellas relacionada con quienes eran sus amigas.

Por ejemplo, la DJ dejó de ser amiga de Karina García y La Barbie colombiana tras diversas acusaciones. Tampoco se le volvió a ver cerca de Manuela Gómez.

Marcela Reyes se alejó de varias amistades | Foto del Canal RCN.

La también influencer no ha dicho nada al respecto y en redes suele demostrar es el crecimiento de sus emprendimientos y su espiritualidad, algo que también divide las opiniones.

Sea lo que sea, lo que sí se puede decir es que la artista se mantiene vigente en las plataformas digitales.