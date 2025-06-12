Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes da regalos e incomoda al aparecer vestida como una Mamá Noel exótica, ¿qué se puso?

Marcela Reyes demostró la cercanía que tiene con los niños y las niñas en diciembre, pero el vestuario que utilizó no gustó a varios.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Marcela Reyes
Marcela Reyes da regalos e incomoda al aparecer vestida como una Mamá Noel exótica | Foto del Canal RCN y Freepik.

La DJ e influencer Marcela Reyes apareció en un barrio de Medellín con un particular vestido de Mama Noel, a propósito de las fechas decembrinas.

A través de un video en redes sociales, quedó registrado el gesto que tuvo Marcela Reyes con varios niños. La DJ no estaba sola, sino que llegó con su hijo Valentino.

Artículos relacionados

¿Dónde repartió los regalos de Navidad Marcela Reyes?

Marcela Reyes repartió distintos regalos por la época de Navidad, fue recibida con gusto y le regalaron una banda al igual que un ramo de flores.

"Estoy súper feliz porque llegamos aquí a Altos de Niquía a darles felicidad a todos estos niños y familias, así que mucho amor por acá", expresó Marcela Reyes.

Enseguida, muchos niños y niñas acompañaron a la artista gritando en coro feliz Navidad y prospero Año Nuevo.

Asimismo, en la recopilación del video se muestra el momento en el que Reyes entrega los regalos y recibe el cariño de los demás. En adición, repartió refrigerios.

Marcela Reyes
Marcela Reyes repartió regalos de Navidad | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cuál es el vestuario de Marcela Reyes que dividió opiniones?

Pese al acto de buena fe y la ayuda, los internautas no pasaron de manera desapercibida la forma como la DJ se vistió. Debido a que usó un enterizo que dividió notablemente las opiniones en redes sociales por lo exótico.

Para muchos, el vestuario no fue el apropiado para la asociación, mientras que, otros aplaudieron la humanidad de la influencer de dar a los que lo necesitan.

 

¿Qué se sabe de la vida actual de Marcela Reyes?

Marcela Reyes está enfocada en sí misma, su hijo y negocios. La DJ ha estado en diferentes controversias, muchas de ellas relacionada con quienes eran sus amigas.

Por ejemplo, la DJ dejó de ser amiga de Karina García y La Barbie colombiana tras diversas acusaciones. Tampoco se le volvió a ver cerca de Manuela Gómez.

Marcela Reyes
Marcela Reyes se alejó de varias amistades | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

La también influencer no ha dicho nada al respecto y en redes suele demostrar es el crecimiento de sus emprendimientos y su espiritualidad, algo que también divide las opiniones.

Sea lo que sea, lo que sí se puede decir es que la artista se mantiene vigente en las plataformas digitales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Asaf y Yina Calderón Yina Calderón

Asaf reaccionó a nuevos rumores tras su romance con Yina Calderón

Asaf se pronunció luego de ver diversos montajes que le hicieron con Yina Calderón tras haberse involucrado con ella.

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá. Mariana Pajón

Mariana Pajón comparte un emotivo momento en su nueva etapa como mamá: "Ya una semana contigo"

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá con una tierna publicación en redes que conmovió a sus seguidores.

Marcela Reyes y Exotic Marcela Reyes

Marcela Reyes y Exotic revelaron detalles de su polémica ruptura tras reencuentro

Marcela Reyes y Exotic hablaron luego de su polémica y viral ruptura que dio tanto de qué hablar.

Lo más superlike

Ángela Aguilar habla sobre cómo enfrenta críticas Ángela Aguilar

Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal, cómo enfrenta el hate en redes y lo que se sabe de su boda religiosa.

Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G Feid

El mensaje de Feid que desató especulaciones sobre ruptura con Karol G: “¡Confirmado, terminaron!”

Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética Talento internacional

Ninel Conde planea repetir intervención estética: estos serían los riesgos

Muere la madre biológica de Guillermo Celis. Talento nacional

Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?