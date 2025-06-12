Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Cristiano Ronaldo cautiva al decir que su madre es la mejor: así reaccionó Georgina Rodríguez

La hija de Georgina Rodríguez enternece al llamar a su madre “guapísima” durante unas vacaciones de lujo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La pequeña hija de Georgina Rodríguez conquista redes con su tierna reacción a su madre
Hija de Georgina Rodríguez derrite corazones al llamar “la mejor madre” a su mamá. (Foto: AFP)

Georgina Rodríguez, modelo, empresaria e influencer, compartió un momento familiar que ha cautivado a sus seguidores en Instagram.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la pequeña hija de Georgina Rodríguez que enternece a todos?

En sus historias, la empresaria mostró la tierna reacción de su hija, quien le dijo: “Mamá, no eres guapa, eres guapísima”. Al preguntarle Georgina a qué se debía el comentario, la pequeña respondió con una sonrisa: “Porque eres la mejor madre”.

Este emotivo momento fue capturado en video y compartido con sus más de 71 millones de seguidores, generando miles de comentarios sobre la ternura de la niña y la emotiva reacción de la esposa de Cristiano Ronaldo.

Artículos relacionados

Esto sucede mientras la modelo y empresaria disfruta de unas vacaciones en el Golfo Pérsico junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos, donde ha compartido varios momentos de la escapada familiar en los que incluye fotos en la playa, piscina y deportes acuáticos.

La pequeña hija de Georgina Rodríguez conquista redes con su tierna reacción a su madre
Hija de Georgina Rodríguez derrite corazones al llamar “la mejor madre” a su mamá. (Foto: AFP)

Entre las publicaciones, se destacó una en la que Georgina aparece saltando con el mar de fondo y luciendo un traje de playa rojo, mostrando su tonificado físico, mientras sus seguidores elogian tanto su figura como la vida familiar que proyecta.

¿Qué momentos familiares compartió Georgina Rodríguez durante sus vacaciones en el Golfo Pérsico?

Además de los momentos de ocio, Georgina compartió detalles de su día a día con sus hijos, incluyendo desayunos y juegos en familia, en los que combina su faceta profesional con la maternidad.

Artículos relacionados

Estas vacaciones marcan un cierre de año especial para ella, en el que también está celebrado su compromiso oficial con Cristiano Ronaldo y en el sin duda ha presumido uno de los anillos de pedida de mano más lujosos de la historia.

La pequeña hija de Georgina Rodríguez conquista redes con su tierna reacción a su madre
Hija de Georgina Rodríguez derrite corazones al llamar “la mejor madre” a su mamá. (Foto: AFP)

Cabe recordar que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, llevan un poco más de 9 años de relación, en la que como pareja tiene dos hijas en común, además de otros hijos por gestación subrogada.

El tierno momento con su hija se suma a la serie de imágenes que la influencer ha publicado con sus hijos, en las que sigue captando la atención de sus seguidores, quienes aprecian la vida de lujo de su familia.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Asaf y Yina Calderón Yina Calderón

Asaf reaccionó a nuevos rumores tras su romance con Yina Calderón

Asaf se pronunció luego de ver diversos montajes que le hicieron con Yina Calderón tras haberse involucrado con ella.

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá. Mariana Pajón

Mariana Pajón comparte un emotivo momento en su nueva etapa como mamá: "Ya una semana contigo"

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá con una tierna publicación en redes que conmovió a sus seguidores.

Marcela Reyes y Exotic Marcela Reyes

Marcela Reyes y Exotic revelaron detalles de su polémica ruptura tras reencuentro

Marcela Reyes y Exotic hablaron luego de su polémica y viral ruptura que dio tanto de qué hablar.

Lo más superlike

Ángela Aguilar habla sobre cómo enfrenta críticas Ángela Aguilar

Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal, cómo enfrenta el hate en redes y lo que se sabe de su boda religiosa.

Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G Feid

El mensaje de Feid que desató especulaciones sobre ruptura con Karol G: “¡Confirmado, terminaron!”

Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética Talento internacional

Ninel Conde planea repetir intervención estética: estos serían los riesgos

Muere la madre biológica de Guillermo Celis. Talento nacional

Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?