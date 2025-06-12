Hija de Cristiano Ronaldo cautiva al decir que su madre es la mejor: así reaccionó Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez, modelo, empresaria e influencer, compartió un momento familiar que ha cautivado a sus seguidores en Instagram.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

¿Qué dijo la pequeña hija de Georgina Rodríguez que enternece a todos?

En sus historias, la empresaria mostró la tierna reacción de su hija, quien le dijo: “Mamá, no eres guapa, eres guapísima”. Al preguntarle Georgina a qué se debía el comentario, la pequeña respondió con una sonrisa: “Porque eres la mejor madre”.

Este emotivo momento fue capturado en video y compartido con sus más de 71 millones de seguidores, generando miles de comentarios sobre la ternura de la niña y la emotiva reacción de la esposa de Cristiano Ronaldo.

Esto sucede mientras la modelo y empresaria disfruta de unas vacaciones en el Golfo Pérsico junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos, donde ha compartido varios momentos de la escapada familiar en los que incluye fotos en la playa, piscina y deportes acuáticos.

Hija de Georgina Rodríguez derrite corazones al llamar “la mejor madre” a su mamá. (Foto: AFP)

Entre las publicaciones, se destacó una en la que Georgina aparece saltando con el mar de fondo y luciendo un traje de playa rojo, mostrando su tonificado físico, mientras sus seguidores elogian tanto su figura como la vida familiar que proyecta.

¿Qué momentos familiares compartió Georgina Rodríguez durante sus vacaciones en el Golfo Pérsico?

Además de los momentos de ocio, Georgina compartió detalles de su día a día con sus hijos, incluyendo desayunos y juegos en familia, en los que combina su faceta profesional con la maternidad.

Estas vacaciones marcan un cierre de año especial para ella, en el que también está celebrado su compromiso oficial con Cristiano Ronaldo y en el sin duda ha presumido uno de los anillos de pedida de mano más lujosos de la historia.

Hija de Georgina Rodríguez derrite corazones al llamar “la mejor madre” a su mamá. (Foto: AFP)

Cabe recordar que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, llevan un poco más de 9 años de relación, en la que como pareja tiene dos hijas en común, además de otros hijos por gestación subrogada.

El tierno momento con su hija se suma a la serie de imágenes que la influencer ha publicado con sus hijos, en las que sigue captando la atención de sus seguidores, quienes aprecian la vida de lujo de su familia.