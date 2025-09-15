Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Con “Amor a la mexicana”, Thalía celebra el Grito de Independencia: “Sintiendo tanto amor”

Thalía conmemoró el Grito con “Amor a la mexicana” y un mensaje de unión y orgullo por las tradiciones de México.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Thalia en el día de la Independencia de México
Con “Amor a la mexicana”, Thalía festeja el Grito de Independencia (Foto: AFP)

La actriz y cantante mexicana Thalía compartió con sus seguidores un emotivo homenaje en el marco del Día de la Independencia que se celebra cada 16 de septiembre.

¿Cómo celebró Thalía el Grito de Independencia?

A través de sus redes sociales compartió un video en el que incluyó fragmentos de presentaciones en vivo donde aparece cantando y bailando su icónico tema “Amor a la mexicana”, canción lanzada en 1997 y que se convirtió en un símbolo de identidad cultural para su país.

Thalia en el día de la Independencia de México
Thalía celebra la Independencia con video especial (Foto: AFP)

En la publicación, Thalía acompañó el material con un mensaje dirigido a México y su gente:

“Orgullo nuestras tradiciones en el grito de Independencia. Sintiendo tanto amor por nuestro México y su gente que, a pesar de las adversidades, siempre nos unimos y salimos adelante”.

El video comienza con una voz en off que recuerda la importancia de mantener vivo el orgullo por la tierra natal.

En las imágenes aparecen momentos de sus conciertos en los que ondea la bandera mexicana frente al público.

Posteriormente, la artista interpreta “Amor a la mexicana”, tema que ha acompañado por décadas las celebraciones patrias.

La publicación generó gran interacción en plataformas como Instagram y TikTok, donde los usuarios compartieron mensajes de felicitación, además de emojis y símbolos patrios.

Al mismo tiempo, se viralizaron videos de fanáticos interpretando la canción, lo que llevó a la propia Thalía a compartir algunos de estos contenidos en sus historias donde cuenta con más de 22 millones de seguidores.

El Grito de Independencia, además de los eventos tradicionales en plazas públicas con gastronomía y presentaciones artísticas, se trasladó de nuevo al ámbito digital.

Thalia en el día de la Independencia de México
Thalía celebra la Independencia al ritmo de “Amor a la mexicana" (Foto: AFP)

¿Qué pasó entre Thalía y Becky G? Carlos Ponce lo aclaró

Recientemente Carlos Ponce reapareció para dar su versión sobre el supuesto discusión entre Thalía y Becky G durante los Latin American Music Awards 2024.

Según el actor, el incidente no fue tan grave como se difundió en redes sociales.

Explicó que Thalía le preguntó a Becky G si usaba los tacones que llevaría en el show, pues el escenario estaba resbaladizo. Becky G respondió que no, y más tarde casi se desliza sobre el escenario.

Thalía le recordó que siempre debe usar el calzado que va a usar en presentación para evitar accidentes.

