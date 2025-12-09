Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ella es la prima de Valerie Domínguez, quien también se coronó como Señorita Colombia

Además de Shakira, Valerie Domínguez tiene otra prima famosa que fue reina de belleza y fue pareja de un reconocido actor colombiano.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Valerie Domínguez la noche de su coronación como Señorita Colombia 2005
Valerie Domínguez no solo tiene una prima famosa como Shakira, también tiene otra familiar quien fue reina de belleza. (Foto: AFP )

Valerie Domínguez, reconocida actriz y actual jurado de Miss Universe Colombia, el reality, no solo brilla por su trayectoria en la televisión y el modelaje, sino también por su conexión familiar con otra destacada figura del mundo de la belleza: su prima Adriana Tarud, quien fue coronada Señorita Colombia en 2004.

Artículos relacionados

¿Quién es Adriana Tarud?

Adriana Cecilia Tarud Durán, nacida en Barranquilla, representó al Departamento del Atlántico en el Concurso Nacional de Belleza de 2004 y logró coronarse como Señorita Colombia.

Su reinado no solo la puso en el mapa nacional, sino que también le abrió la puerta para representar a Colombia en Miss Universo 2005, consolidando su lugar en la historia de los certámenes de belleza del país.

Aunque no logró clasificar entre las 15 finalistas ese año, Adriana dejó una huella imborrable gracias a su elegancia y carisma.

Además, su legado se extendió a su propia familia, pues fue ella quien coronó a su prima, Valerie Domínguez, como Señorita Colombia en 2005, continuando así la tradición de belleza familiar.

Adriana Tarud, exseñorita Colombia en Miss Universo 2005
Adriana Tarud representó a Colombia en Miss Universo 2005, pero no logró clasificar entre las 15 finalistas. (Foto: AFP / Saeed Khan)

Artículos relacionados

¿Qué ha hecho Adriana Tarud después de su reinado?

Tras su paso por los reflectores de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo, Tarud decidió enfocarse en su vida personal y profesional, alejándose de la exposición mediática constante.

En 2012 contrajo matrimonio con el actor colombiano Rafael Novoa, con quien tuvo una hija, Alana.

Sin embargo, luego de más de una década juntos, la pareja terminó su relación a finales de 2024, información confirmada en su momento por la periodista española Eva Rey.

Paralelamente a su vida personal, Adriana ha desarrollado una sólida carrera profesional y actualmente se desempeña como vicepresidenta de negocios en un reconocido medio nacional, consolidándose también en el mundo corporativo y demostrando que su talento va más allá de los certámenes de belleza.

Artículos relacionados

¿Adriana Tarud, también es prima de Shakira?

No, Adriana, quien actualmente tiene 43 años, no es prima de Shakira. La confusión puede surgir porque ambas comparten el apellido Tarud, pero en realidad, Adriana es prima de Valerie Domínguez, quien sí es prima de la artista.

Shakira cantando en Bogotá en la gira de su tour 'Las Mujeres ya no Lloran' en 2025
Shakira es prima de la jurada de Miss Universe Colombia, el reality, Valerie Domínguez, pero no de Adriana Tarud. (Foto: AFP / Stringer)

Valerie y la cantante barranquillera son primas por parte de padre, ya que el papá de la intérprete de 'Loba', William Mebarak, es hermano del padre de Valerie, Alberto José Domínguez. Por lo tanto, Adriana Tarud y Shakira no tienen relación de parentesco directo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alfredo Redes fue víctima de la delincuencia Alfredo Redes

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue víctima de la delincuencia, ¿qué le pasó?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia denunció lo que le pasó en Cartagena y mostró cómo confrontó a los presuntos delincuentes.

Jessica Cediel asiste a los Latin GRAMMY 2015 Jessica Cediel

Jessica Cediel alarmó a sus seguidores tras aparecer en una camilla hospitalaria

La presentadora Jessica Cediel encendió las alarmas al mostrarse en una camilla de hospital, pero luego llevó calma al hablar de su estado.

Juanes comparte emotiva imagen de su madre y Dante Juanes

Juanes recordó a su difunta madre con una emotiva foto junto a su hijo Dante

A pocos días de la muerte de su madre, Juanes rompió el silencio al compartir un emotivo recuerdo que conmovió a sus fans.

Lo más superlike

Alerta en EE. UU. por bacteria come carne en playas Salud

¿Qué se sabe de la bacteria come carne que preocupa en las playas de Estados Unidos?

La bacteria come carne causa alarma en playas de EE. UU. con casos mortales que investigan expertos.

Video del Cristo Redentor hombre salta en parapente y autoridades de Brasil lo buscan Viral

¿Qué pasó en el Cristo Redentor? Hombre grabado lanzándose en paracaídas genera polémica

Bad Bunny Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluyó a Estados Unidos en su gira mundial

Alejandra Ávila, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra estalla contra Valentina por dejarla en riesgo de eliminación en MasterChef, así reaccionó

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad