Ella es la prima de Valerie Domínguez, quien también se coronó como Señorita Colombia

Valerie Domínguez, reconocida actriz y actual jurado de Miss Universe Colombia, el reality, no solo brilla por su trayectoria en la televisión y el modelaje, sino también por su conexión familiar con otra destacada figura del mundo de la belleza: su prima Adriana Tarud, quien fue coronada Señorita Colombia en 2004.

¿Quién es Adriana Tarud?

Adriana Cecilia Tarud Durán, nacida en Barranquilla, representó al Departamento del Atlántico en el Concurso Nacional de Belleza de 2004 y logró coronarse como Señorita Colombia.

Su reinado no solo la puso en el mapa nacional, sino que también le abrió la puerta para representar a Colombia en Miss Universo 2005, consolidando su lugar en la historia de los certámenes de belleza del país.

Aunque no logró clasificar entre las 15 finalistas ese año, Adriana dejó una huella imborrable gracias a su elegancia y carisma.

Además, su legado se extendió a su propia familia, pues fue ella quien coronó a su prima, Valerie Domínguez, como Señorita Colombia en 2005, continuando así la tradición de belleza familiar.

Adriana Tarud representó a Colombia en Miss Universo 2005, pero no logró clasificar entre las 15 finalistas. (Foto: AFP / Saeed Khan)

¿Qué ha hecho Adriana Tarud después de su reinado?

Tras su paso por los reflectores de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo, Tarud decidió enfocarse en su vida personal y profesional, alejándose de la exposición mediática constante.

En 2012 contrajo matrimonio con el actor colombiano Rafael Novoa, con quien tuvo una hija, Alana.

Sin embargo, luego de más de una década juntos, la pareja terminó su relación a finales de 2024, información confirmada en su momento por la periodista española Eva Rey.

Paralelamente a su vida personal, Adriana ha desarrollado una sólida carrera profesional y actualmente se desempeña como vicepresidenta de negocios en un reconocido medio nacional, consolidándose también en el mundo corporativo y demostrando que su talento va más allá de los certámenes de belleza.

¿Adriana Tarud, también es prima de Shakira?

No, Adriana, quien actualmente tiene 43 años, no es prima de Shakira. La confusión puede surgir porque ambas comparten el apellido Tarud, pero en realidad, Adriana es prima de Valerie Domínguez, quien sí es prima de la artista.

Shakira es prima de la jurada de Miss Universe Colombia, el reality, Valerie Domínguez, pero no de Adriana Tarud. (Foto: AFP / Stringer)

Valerie y la cantante barranquillera son primas por parte de padre, ya que el papá de la intérprete de 'Loba', William Mebarak, es hermano del padre de Valerie, Alberto José Domínguez. Por lo tanto, Adriana Tarud y Shakira no tienen relación de parentesco directo.