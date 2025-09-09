Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira rompe un récord en su carrera musical, conócelo aquí

La colombiana se consolida como la artista latina más premiada en la historia de los MTV Video Music Awards.

Shakira
¿Cómo ha sido la gira de Shakira hasta el momento? | Foto AFP: Charly Triballeau

Shakira volvió a escribir su nombre en las páginas doradas de la música internacional. En la edición 2025 de los MTV Video Music Awards, la cantante colombiana obtuvo el reconocimiento a Mejor Video Latino por su tema “Soltera”.

Con este triunfo, la barranquillera se convierte oficialmente en la artista latina con más galardones en la historia de la ceremonia, un logro que refleja la magnitud de su trayectoria.

¿Qué premios ha recibido Shakira en los MTV VMAs?

Desde su debut en los premios en el año 2000, Shakira ha construido una relación constante con los MTV VMAs. Su primer galardón lo consiguió con “Ojos Así”, reconocido como Mejor Video del Público. Dos años después, en 2002, volvió a ganar en la misma categoría con “Suerte (Whenever, Wherever)”.

Shakira
Shakira impacta con su físico en plena orilla del mar en México | Foto Jorge Guerrero / AFP.

En 2006 se llevó la estatuilla a Mejor Coreografía por el éxito mundial “Hips Don’t Lie”, y al año siguiente compartió el premio a Mejor Colaboración junto a Beyoncé por “Beautiful Liar”. Más de una década después, en 2023, volvió a figurar en los titulares al ganar junto a Karol G en la categoría de Mejor Colaboración con “TQG”.

Ese mismo año recibió el prestigioso MTV Video Vanguard Award, un reconocimiento reservado solo para los grandes íconos de la música global. Fue la primera artista latina en obtenerlo y lo celebró con una actuación que acumuló más de 21 millones de reproducciones en YouTube.

¿Por qué este nuevo premio marca un récord para Shakira?

El triunfo de “Soltera” en 2025 consolida un récord que hasta ahora parecía inalcanzable: Shakira es la artista latina más premiada en la historia de los MTV VMAs.

Con este último logro, no solo amplía su lista de distinciones, sino que confirma su capacidad de mantenerse vigente en una industria marcada por la competencia y los cambios constantes.

Shakira
Foto AFP: Pablo Porciuncula

La importancia de este reconocimiento trasciende lo numérico. Para la música latina, significa un avance en visibilidad y representación en uno de los escenarios más relevantes del entretenimiento. Para Shakira, es la confirmación de una carrera que se ha caracterizado por la innovación, la reinvención y la conexión con audiencias de distintas generaciones.

A lo largo de más de dos décadas, Shakira ha demostrado que su influencia no se limita a las listas de éxitos: también se refleja en los escenarios, en la cultura popular y en la manera en que el mundo percibe a los artistas latinos.

