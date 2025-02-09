Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es el esposo de Valerie Domínguez, jurado de Miss Universe Colombia, el reality

Valerie Domínguez sorprendió al mostrar un emotivo momento junto a su esposo, dejando a sus fans enamorados de su relación.

Valerie Domínguez
¿Quién es el esposo de Valerie Domínguez? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Valerie Domínguez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser parte del jurado de Miss Universe Colombia, el reality, junto a otras dos figuras representativas de la moda y la belleza: Andrea Tovar y Hernán Zajar.

Desde que inició el programa, muchos de los seguidores de Valerie se han preguntado acerca de su vida sentimental, pues lleva varios años con un reconocido emprendedor y creador de contenido digital en el mundo del fitness.

Él es Juan David ‘El Pollo Echeverry’, esposo de Valerie Domínguez

Es clave mencionar que muchos de los seguidores de Valerie Domínguez, han generado una ola de comentarios positivos tras la especial relación que tiene con Juan David ‘El Pollo Echeverry’, con quien ha construido una de las relaciones más reconocidas en el mundo del entretenimiento.

Cabe destacar que ‘El Pollo Echeverry’, esposo de Valerie Domínguez, se ha convertido en una de las figuras más influyentes del mundo deportivo al demostrar mediante sus redes la gran disciplina que ha demostrado a lo largo de su vida.

Valerie Domínguez
Esta es la especial relación que tiene Valerie Domínguez con su esposo. | Foto: Canal RCN

Es así como el coach deportivo reveló recientemente en una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 600 mil seguidores, acerca de cómo ha sido su vida y la gran felicidad que siente al ser esposo de Valerie Domínguez y padre de su hijo Thiago.

Por su parte, Valerie se ha destacado por compartir varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales, donde, hace pocas horas, presumió un especial video en la playa junto a su esposo, demostrando el especial amor que hay entre ambos.

¿Cómo ha sido el proceso de Valerie Domínguez como jurado de Miss Universe Colombia, el reality?

Desde que inició Miss Universe Colombia, el reality, el jurado que está conformado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar, las candidatas han tenido la oportunidad en demostrar tosas sus habilidades durante la pasarela.

Jurados de Miss Universe Colombia, el reality
¿Cuál es el jurado de Miss Universe Colombia, el reality? | Foto: Canal RCN

Así también, Andrea compartió durante los dos capítulos emitidos que cada una de las Miss debe demostrar que la seguridad, disciplina e innovación es un pilar fundamental para que puedan ir detrás de la corona, representando al país.

