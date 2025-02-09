Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García sueña con entrar al ring junto a Bad Bunny para su enfrentamiento con Karely Ruíz

Karina García sorprendió a sus seguidores al confesar con qué artista urbano le gustaría hacer su entrada al ring con Karely Ruíz.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karina García y Bad Bunny
¿Por qué Karina García quiere llevar a Bad Bunny a su próximo ring? | Foto: Canal RCN y AFP: Valerie Macon

Karina García se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país gracias a su carismática y arrolladora personalidad. También, adquirió un importante reconocimiento al ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde construyó una relación especial con Altafulla.

Por su parte, Karina ha sido tendencia en las últimas semanas tras su esperado enfrentamiento con la influenciadora mexicana Karely Ruíz. Además, la paisa ha mencionado que le gustaría brillar en su entrada con un reconocido cantante del género urbano.

Karina García reveló con qué cantante quiere asistir en su próximo ring

Recordemos que cuando Karina García fue parte de una de las integrantes de La casa de los famosos Colombia, convirtió en tendencia la canción ‘Mónaco’ del puertorriqueño Bad Bunny, en la que dejó una ola de comentarios por parte de sus seguidores tras su innovadora reacción.

Desde entonces, la creadora de contenido digital les ha demostrado a sus seguidores que se ha preparado con disciplina para el próximo enfrentamiento con Karely Ruíz.

Bad Bunny
¿Por qué Bad Bunny es uno de los cantantes preferidos de Karina García? | Foto AFP: Rodrigo Varela

Así también, reveló recientemente a través de las diferentes plataformas digitales que le encantaría asistir durante la entrada del evento con Bad Bunny, pues es uno de sus cantantes favoritos y, aceptó, que sería una entrada triunfal, pues expresó las siguientes palabras:

“Me han preguntado que si ya estoy pensando en la entrada de mi enfrentamiento. La verdad, me gustaría llamar a Bad Bunny a ver si se anima para que entremos cantando ‘Mónaco’. ¿Ustedes se imaginan yo entrando con él? Soñar no cuesta nada. Sin embargo, no he pensado en eso todavía”, añadió Karina.

¿Cuándo será el próximo enfrentamiento de ‘Stream Fighters 4’ de Karina y Karely?

El clave mencionar que el próximo enfrentamiento de Karina y Karely se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá el próximo 18 de octubre del presente año, donde miles de internautas asistirán y se conectarán con el evento de ‘Stream Fighters 4’.

También es clave mencionar que Karina detalló recientemente que otro de sus cantantes preferidos es Arcángel, pues ha escuchado varias de sus canciones hace un periodo de tiempo y, de igual modo, detalló que le gustó mucho la entrada que tuvo WestCol en España junto al cantante.

