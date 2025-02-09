¡Luto en la televisión! Falleció un integrante de un reconocido programa matutino

En las últimas horas, el mundo de la televisión se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido integrante de un programa de televisión internacional quien se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional por su gran trabajo.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

¿Quién fue el reconocido integrante de un programa matutino que falleció?

El nombre de Frey Matilla se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su inesperado fallecimiento, pues hizo parte del programa internacional llamado: ‘Despierta América’.

Cabe destacar que en la emisión en directo el pasado 1 de septiembre del programa matutino, los periodistas revelaron la desafortunada noticia del fallecimiento de Frey Matilla, quien se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en trabajar de la mano con cada uno de los presentadores, quienes revelaron las siguientes palabras:

“En Despierta América estamos de luto, desafortunadamente un compañero que durante muchos años alegró las mañanas detrás de cámaras, falleció. Le mandamos un mensaje a su esposa y a sus hijos. Desde Despierta América les enviamos un fuerte abrazo y nos vamos a quedar con el recuerdo, la alegría, la sonrisa y la actitud que tenía Frey Matilla", añadieron los conductores del programa.

Luto en la televisión. Falleció Frey Mantilla: | Foto: Freepik

¿A qué se dedicaba Frey Mantilla en ‘Despierta América’?

Es clave mencionar que Frey Mantilla trabajó durante un largo periodo de tiempo como operador de teleprompting, donde compartió valiosos recuerdos junto a todo el equipo del programa ‘Despierta América’, al estar pendiente de todo el trabajo de producción en el detrás de cámaras de cada emisión.

Esta era la vocación de Frey Mantilla en el programa matutino. | Foto: Canal RCN

Desde luego, el trabajo de Frey demostró su compromiso, profesionalismo y disposición para que todo el desarrollo que se llevara a cabo en emisión fuera un éxito. Así también, dejó una huella significativa al trabajar de la mano con cada uno de sus colegas.

Por su parte, el programa matutino internacional no confirmó las causas del fallecimiento de Frey Manquilla, pues no hablaron acerca de las causas de su fallecimiento. Sin embargo, una ola de seguidores le han enviado motivacionales mensajes a los allegados del operador tras el importante legado que dejó a lo largo de su amplia trayectoria profesional.