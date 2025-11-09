Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri mostró su lujosa colección de bolsos: uno cuesta 24 millones

Andrea Valdiri mostró su lujosa colección de bolsos, entre los que destacó uno avaluado en 24 millones de pesos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Andrea Valdiri presume bolsos de lujo: uno tiene un precio de 24 millones
El bolso de Andrea Valdiri que dejó a todos en shock: cuesta 24 millones. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora Andrea Valdiri volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por estar involucrada en una polémica, sino por presumir su exclusiva colección de bolsos, en la que sorprendió al mostrar una pieza de lujo valorada en nada más y nada menos que 24 millones de pesos.

¿Cuál es el bolso de Andrea Valdiri que cuesta 24 millones de pesos colombianos?

En una reciente publicación por medio de sus redes sociales, Andrea Valdiri compartió un llamativo audiovisual en el que enseñó gran parte de su lujosa colección de bolsos de mano. Sin embargo, hubo uno en particular que llamó la atención de sus seguidores por el elevado precio que pagó por él.

Andrea Valdiri mostró su colección de bolsos y uno cuesta una fortuna
El exclusivo bolso de Andrea Valdiri que cuesta 24 millones. (Foto Canal RCN).

“Día de sacar bolsos: yo se los regalo a mi mamá, a la familia… bueno, mejor dicho, tengo todas las marcas originales”

Según reveló la creadora de contenido barranquillera, dentro de su exquisita colección de carteras y bolsos se encontraba una pieza valorada en más de 24 millones de pesos colombianos.

El bolso en cuestión era un Fendi color gris con gran amplitud para guardar diversos objetos necesarios para su día a día. Sin embargo, mencionó que este bolso no era muy práctico ya que al usarlo diariamente podría sufrir daños que no quisiera.

“Yo estaba buscando bolsos grandes, por ejemplo, esta cuesta como 24 o 25 millones de pesos, este Fendi es super divino. Pero yo estaba buscando uno más para el diario, guerrero, que yo pueda poner en el piso y no me vaya a doler”

De esta manera, aunque el bolso Fendi es uno de los más costosos y exclusivos de su colección, Valdiri confesó que rara vez lo utiliza, pues teme que se deteriore con el uso diario.

¿Qué otros bolsos tienen Andrea Valdiri en su colección?

Aunque la creadora de contenido Andrea Valdiri presumió una gran cantidad de bolsos, dio protagonismo a su bolso Fendi de más de 24 millones de pesos, sin dar mayor detalle sobre las demás piezas que tiene en su poder.

El bolso de Andrea Valdiri que cuesta lo mismo que un viaje de lujo
Andrea Valdiri dejó en shock a sus fans con un bolso de 24 millones. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, en el audiovisual se pueden ver diversas marcas, todas originales, según presumió durante lo largo del audiovisual que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

