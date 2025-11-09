Laura Bozzo preocupa con delicada publicación desde un hospital: esto se sabe

La icónica presentadora peruana Laura Bozzo encendió las alarmas entre sus seguidores al mostrarse desde la cama de un hospital y compartir un mensaje que generó gran incertidumbre sobre su estado de salud.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Laura Bozzo?

En una reciente publicación realizada por la presentadora a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Laura Bozzo reveló que había sido intervenida en las últimas horas, al parecer, por problemas de movilidad.

Según se puede ver en la imagen, Laura Bozzo aparece recostada en una cama de hospital, vistiendo una bata blanca mientras permanece conectada a algunos dispositivos médicos visibles en su pecho y brazos con el fin de monitorear su estado de salud.

Junto a la instantánea, la presentadora manifestó que su doctor de confianza habría viajado a Perú exclusivamente para atender su situación. Así mismo aseguró que en medio de esta situación le habrían practicado diversos procedimientos, entre esos, uno enfocado en sus rodillas.

“Llegando a Perú directo donde @drottocedron me he hecho de todo, lo mejor mis rodillas al fin perfectas para caminar y correr estoy muy feliz volver a empezar”

Aunque la publicación generó gran revuelo entre sus seguidores, la presentadora dejó claro que los procedimientos resultaron exitosos y que ahora se encuentra lista para retomar su vida con mayor movilidad y energía.

¿Cómo reaccionaron los internautas a los problemas de salud de Laura Bozzo?

Tras la publicación de Laura Bozzo desde el hospital, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues decenas de internautas manifestaron preocupación por su estado de salud y le enviaron mensajes de aliento.

De esta manera, comentarios como: “Dios te acompañe amiga linda”, “Adelante Laura tú puedes”, “¿Qué te vieron en las rodillas, para poder correr? Yo quiero”, “Que alegría verte y saberte bien”, destacaron entre decenas de ellos.

Por lo pronto, Laura Bozzo estaría guardando reposo para recuperarse de sus recientes intervenciones con las que buscaría mejorar su calidad de vida en la actualidad.