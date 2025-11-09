El nombre de la influenciadora Camila Rodríguez, mejor conocida como Cara Rodríguez constantemente está acaparando la atención en la farándula nacional, en especial por el tema con su expareja Beéle.

¿Jake Castro, pareja de Cara Rodríguez arremetió contra Beéle?

Cara Rodríguez tras su ruptura con Beéle, inició una relación con Jake Castro, un reconocido DJ y productor musical que ha trabajado con artistas como Feid y Karol G.

La influenciadora en sus redes sociales al igual que el músico se muestran felices en su relación y constantemente están compartiendo contenido juntos.

Precisamente, en las últimas horas Jake Castro sorprendió a sus seguidores al compartir un tierno video de los hijos de su pareja: Ethan Kai y Paolo Kai, fruto de su relación con Beéle.

Junto al emotivo audiovisual, Jake dejó un mensaje que para muchos fue una clara indirecta para la expareja de Cara Rodríguez.

Ella me presentó a sus hijos y yo prometí nunca fallarles.

¿Por qué Jake Castro le habría mandado pulla a Beéle, ex de Cara Rodríguez?

El mensaje de Jake Castro ha dividido opiniones en redes sociales, ya que por un lado algunos se conmovieron con la promesa que el productor le habría hecho a su pareja al conocerla con sus hijos.

Sin embargo, muchos también lo han tomado como una clara pulla a Beéle, quien en los últimos días se ha visto en el ojo del huracán por una polémica de su vida privada.

Asimismo, la aparente indirecta de Jake Castro hacía Beéle habría sido por todo el tema legal que su pareja Cara Rodríguez ha afrontado con el artista tras su ruptura por el tema de la custodia de sus hijos.

Cara Rodríguez y Beéle han afrontado tema legal por sus hijos. (Fotos Buen día, Colombia y AFP: Romain Maurice)

¿Qué ha pasado con la polémica entre Cara Rodríguez y Beéle?

El nombre del cantante Beéle se ha visto envuelto en varias polémicas en el último tiempo, una de ellas fue su separación con Cara Rodríguez, mamá de sus dos hijos, Ethan Kai y Paolo Kai.

La ruptura de Beéle y Cara Rodríguez ha dado mucho de qué hablar, primero por la forma en que se dieron las cosas y por la relación que inició el artista poco tiempo después con la influenciadora Isabella Ladera.

Asimismo, el tema legal ha sido otra polémica entre Beéle y Cara Rodríguez, pleito en el que salió ganando por el momento el artista tras declarado víctima de violenc*a intrafamiliar.