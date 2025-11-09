El rey Carlos III de Reino Unido y su hijo, el príncipe Harry, sostuvieron este miércoles 10 de septiembre en Londres su primer encuentro en 19 meses. La reunión, realizada en privado, desató nuevas especulaciones sobre un posible fin del prolongado distanciamiento familiar.

¿Cómo fue el reencuentro del rey Carlos III y el príncipe Harry?

CNN informó que el rey Carlos III recibió a su hijo, el príncipe Harry, en Clarence House, la residencia del rey en Londres. Harry llegó en un vehículo alrededor de las 5:20 p. m. (hora local) y permaneció allí cerca de una hora. Este encuentro hizo parte de la agenda en solitario que el duque estableció en el Reino Unido.

El rey Carlos III recibió a su hijo en su residencia de Londres. / (Foto de AFP)

La última ocasión en la que padre e hijo se vieron fue en febrero de 2024, cuando Harry viajó de urgencia tras el diagnóstico de cáncer del rey. En abril no pudieron volver a reunirse a causa de los compromisos oficiales que Carlos tenía en Italia.

En esta ocasión, el reencuentro estuvo enmarcado por la última decisión del Gobierno británico: retirarle a Harry la protección policial durante sus visitas al país. Aun con esta disputa legal de fondo, en meses pasados, el duque manifestó públicamente su deseo de reconciliarse con la familia real.

¿Qué explica las tensiones y el posible acercamiento del rey Carlos III y el príncipe Harry?

Las tensiones entre el príncipe Harry y la familia real se hicieron visibles después de su entrevista con Oprah Winfrey, donde relató que había tenido algunos desacuerdos con ciertos miembros de la realeza. En mayo, Harry confesó que su padre había dejado de hablarle por el litigio sobre su seguridad en el Reino Unido.

Tiempo después, en una entrevista con BBC News, confesó su aspiración de lograr una “reconciliación familiar“, sin embargo, destaco que, aunque lo había intentado, diversos factores se lo habían impedido:

“Algunas de mis acciones, como la publicación de mis memorias ‘Spare’, han dificultado la comunicación con mi familia”, resaltó.

El príncipe Harry confesó su aspiración de lograr una “reconciliación familiar“ / (Foto de AFP)

Aun así, en los últimos meses se han notado señales de reconciliación. En julio, los representantes de ambas partes se reunieron en Londres, lo cual fue visto como un intento de volver a establecer comunicación.

¿Qué hacen actualmente el rey Carlos III y el príncipe Harry?

Como monarca, Carlos III es Jefe de Estado del Reino Unido y de otros 14 países de la Commonwealth. Sus funciones son principalmente ceremoniales y constitucionales: recibir al primer ministro semanalmente, aprobar leyes mediante el “Royal Assent” y representar al país en actos oficiales.

Carlos III es Jefe de Estado del Reino Unido y de otros países de la Commonwealth / (Foto de AFP)

Por su parte, tras apartarse de sus funciones oficiales, Harry se ha enfocado en proyectos filantrópicos. Junto a su esposa, Meghan Markle, fundó la Fundación Archewell, que trabaja en salud mental, conservación de la vida silvestre y apoyo a veteranos de guerra. También, mantiene otros proyectos como su contrato con Netflix y la publicación de sus libros.

Bajo este contexto, el reencuentro entre Carlos y Harry representa un episodio significativo dentro de la compleja relación del duque de Sussex con la monarquía británica, cuyas próximas interacciones serán observadas con atención por seguidores alrededor del mundo.