Debby Ryan, actriz de “Jessie” anuncia su embarazo junto a Josh Dun de Twenty One Pilots

La actriz estadounidense Debby Ryan, conocida mundialmente por protagonizar la serie “Jessie” de Disney Channel, anunció que está esperando su primer hijo junto a su esposo, Josh Dun, baterista de la banda Twenty One Pilots.

¿Cómo fue el anuncio del embarazo de Debby Ryan y Josh Dun?

El 8 de septiembre de 2025, la actriz compartió un carrusel en Instagram donde mostró por primera vez su embarazo en una etapa avanzada. En las imágenes, Ryan aparece sonriente abrazada por Dun y acompañada de una ecografía y una ilustración de ambos.

Aunque no confirmaron el sexo del bebé, la publicación rápidamente acumuló millones de “me gusta” y comentarios de felicitación. Entre las reacciones destacadas se encuentran las de actrices como Lily Collins, Sarah Hyland y Kevin Chamberlin, quien interpretó a Bertram en 'Jessie':

¡Estoy muy emocionado por ti y Josh! Les envío mucho amor y buenas vibras, comentó.

Este anuncio también sorprendió a los seguidores quienes, además de felicitarla y expresar su emoción por la noticia, resaltaron la discreción con la que la pareja ha manejado su vida privada desde que contrajeron matrimonio en Texas en 2019.

¿Qué proyectos tienen Debby Ryan y Josh Dun tras el anuncio?

A pesar del embarazo, Debby Ryan ha seguido vinculada al cine independiente y a producciones televisivas. En redes destacan que su último papel en “Insatiable” mostró una faceta distinta a la que el público conoció en Disney.

Por su parte, Josh Dun continúa de gira con Twenty One Pilots y ha participado en nuevos sencillos de la banda, manteniendo su agenda musical activa. A través de redes ha anunciado que también se encuentra trabajando en un nuevo álbum. El disco, titulado "Breach", está programado para ser lanzado en septiembre de 2025.

Debby Ryan y Josh Dun desean equilibrar su vida profesional con la familiar / (Foto de AFP)

De acuerdo con medios internacionales, los fans afirman que esta nueva etapa podría influir positivamente en sus próximos proyectos artísticos, pues, en repetidas ocasiones, han expresado su deseo de equilibrar la vida profesional con la familiar.

¿Cómo se consolidó la relación de Debby Ryan y Josh Dun?

La historia de la pareja comenzó en 2013 y, tras varios años de relación, se comprometieron en 2018. Según medios internacionales, siempre se han mantenido alejados del foco mediático, construyendo una relación sólida y reservada. Su boda secreta en Texas, sorprendió a muchos de sus seguidores.

Debby Ryan y Josh Dun llevan diez años de relación / (Foto de AFP)

Hoy, Debby Ryan y Josh Dun son considerados por internautas como una de las parejas más estables del espectáculo internacional. La llegada de su primer hijo representa un nuevo capítulo en su historia y sus fanáticos esperan con emoción las noticias que surjan en los próximos meses.