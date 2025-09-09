Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su primer aniversario recordando su lujosa boda

La exreina de belleza Gabriela Tafur y Esteban Santos, hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, cumplieron su primer año de casados. La pareja conmemoró esta fecha especial frente al mar y compartió con sus seguidores recuerdos de la boda que fue tendencia en 2024.

¿Cómo celebraron Gabriela Tafur y Esteban Santos su primer aniversario de bodas?

Un año después de la lujosa ceremonia, Gabriela Tafur y Esteban Santos eligieron un escenario frente al mar para festejar su primer aniversario como esposos. En redes sociales publicaron mensajes que evocaron los momentos más felices de su matrimonio.

Esteban Santos escribió:

"Hace un año me casé con el amor de mi vida. ¡Qué año! Que vengan muchos más. Te amo infinito".❤️

Por su parte, Gabriela compartió un video en el que destacaba que hace un año le dijo ‘Sí’ al amor de su vida.

Las publicaciones incluyeron fotos y videos que recordaron su unión y emocionaron a internautas, quienes afirmaron que la pareja sigue siendo una de las más comentadas del país.

¿Qué hizo especial la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos?

La boda se realizó en la histórica Hacienda La Manuelita, en Palmira (Valle del Cauca), lugar reconocido por su valor patrimonial y por haber inspirado la novela “María” de Jorge Isaacs.

Para la ocasión se instaló una estructura efímera de 1.200 metros cuadrados con tecnología de luces y sonido de última generación, integrando arquitectura colonial y naturaleza.

Así fue la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos / (Foto de AFP)

La ceremonia religiosa se celebró al atardecer en los jardines de la hacienda con la Orquesta Filarmónica de Cali y el Coro Juvenil de la Escuela de Música Desepaz, interpretando obras de Bach, Mozart y Marcello.

Tras la eucaristía, los novios abrieron el baile con “Tu vida en la mía” de Marc Anthony y luego continuó la música con Herencia de Timbiquí y Greeicy Rendón, quien interpretó éxitos que animaron a los invitados hasta la madrugada.

¿Por qué es tan recordado el matrimonio de Gabriela Tafur y Esteban Santos?

La boda de Tafur y Santos sigue siendo recordada por su despliegue histórico y social. La ceremonia, realizada en la Hacienda La Manuelita, en Palmira, reunió a más de 500 invitados entre personalidades políticas y del entretenimiento. Este contexto la convirtió en uno de los eventos más comentados del 2024.

En redes, muchos fans continúan recordando el discurso de Juan Manuel Santos durante la boda. De manera emotiva, el padre del esposo destacó la importancia del respeto y la tolerancia en la vida en pareja, recordando que los valores inculcados por sus familias serían claves para afrontar los desafíos que podrían llegar con el tiempo.

La boda de Tafur y Santos continúa siendo altamente recordada por sus seguidores. / (Fotos de AFP)

Ese mensaje, según han expresado seguidores de la pareja en redes, sigue vigente un año después. Gabriela Tafur y Esteban Santos no solo celebraron su aniversario, sino también el valor de aquel consejo, que para muchos internautas refleja el amor que hace parte de esta relación.