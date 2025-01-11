Karina García hizo inesperada confesión sobre Yina Calderón y sus hermanas en La mansión de Luinny

Karina García y Yina Calderón han sido tendencia en los últimos días por su participación en el reality internacional La mansión de Luinny en donde ya tuvieron sus primeras diferencias.

¿Qué reveló Karina García sobre Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Los participantes de La mansión de Luinny tuvieron una fiesta de disfraces el pasado 31 de octubre en el marco de la celebración mundial de Halloween.

En medio de esta celebración una de las participantes se le acercó a Karina García para hablar de sus problemas con Yina Calderón y la razón por la que ahora eran enemigas tras ser amigas antes.

Karina García le dio contexto de lo que había pasado entre ellas en La casa de los famosos Colombia y seguido a esto le confesó que para ella no hay posibilidad de volver a tener una amistad con ella por todo lo que le hizo sentir y habló de ella.

Claramente, ella ya nunca va a estar en mi vida.

¿Qué dijo Karina García sobre Yina Calderón y sus hermanas en La mansión de Luinny?

Karina García le confesó a su compañera que aunque nunca volvería a tener una amistad con Yina Calderón ella en el fondo tenía la esperanza que ella en realidad no fuera como esa 'villana' que se autondenominaba.

Me da nostalgia porque yo en el fondo, muy en el fondo, guardo la esperanza que ella no sea como aparenta ser porque las hermanas no son así.

La modelo antioqueña reveló que cuando fue amiga de Yina Calderón siempre tuvo dudas de su personalidad y forma de ser, porque no se parecía a la de sus hermanas.

Karina García afirmó que las hermanas de Yina eran buenas personas y siempre la trataron bien, pero nunca pudo entender por qué la influenciadora se ponía.

Leonela, la hermana de ella es un amor de persona, Claudia es un amor y Juliana es un poco más distante, pero es una pelada bien, pero yo no entiendo por qué Yina es así, nunca la pude entender.

¿Por qué Yina Calderón y Karina García tuvieron su primer conflicto en La mansión de Luinny?

Yina Calderón y Karina García hicieron una especie de tregua al inicio de La mansión de Luinny, sin embargo, esta les duró poco, ya que recientemente tuvieron su primer conflicto.

En medio de una dinámica grupal Yina hizo una despectiva declaración sobre una de sus compañeras al utilizar una palabra fuerte, por lo que Karina García salió en su defensa lo que provocó que Yina arremetiera contra ella.

Hasta el momento ambas participantes no se han vuelto a determinar, pero ya sus compañeros se han mostrado intrigados por conocer más detalles de lo que pasó entre ellas para acabar su amistad.