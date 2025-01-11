Samor One, pareja de la fallecida influenciadora Alejandra Esquin, conocida en redes como Baby Demoni, ha sacudido las plataformas digitales con sus más recientes declaraciones sobre lo que sucedió antes y después de la tragedia.

¿Samor One, pareja de Baby Demoni tomó el dinero que tenía la influenciadora en el apartamento tras su muerte?

Miguel Ángel López, nombre de pila de Samor One, rompió su silencio tras más de 15 días del fallecimiento de su pareja, Baby Demoni.

El influenciador dio su versión de los hechos en el pódcast 'Conducta delictiva' en donde habló de todo lo que pasó ese día en el que la influenciadora perdió la vida en extrañas circunstancias.

Además, Samor One en esta entrevista aclaró varios de los señalamientos en su contra, uno de ellos el de supuestamente haberse quedado con un dinero y unas pertenencias de Baby Demoni.

La hermana de la influenciadora, Valentina Esquin, fue quien señaló a Samor One en una entrevista de llevarse un supuesto dinero de ella tenía ahorrado en el apartamento.

“Él se alcanzó a llevar varias cosas de ella, se llevó un dinero que ella tenía ahorrado. Lo tenía en una caja, yo lo iba a meter una cuenta y nunca logramos hacer la cuenta. El dinero no estaba. Él era único que tenía llaves de ese apartamento", expresó Valentina en 'Más allá del silencio'.

Samor One respondió a esta acusación en su contra y dio su versión de los hechos sobre lo que pasó con ese dinero que tenía Baby Demoni antes de su muerte.

Samor One rompió el silencio sobre el dinero que tenía Baby Demoni. (Fotos Freepik)

¿Qué pasó con el dinero que tenía Baby Demoni en el apartamento?

Samor One contó en esta entrevista que Baby Demoni sí tenía unos ahorros, pero que estos ella se los había gastado supuestamente en su procedimiento estético.

El influenciador asegura que era mentira que a la influenciadora la habían operado gratis por un canje con el médico cirujano y que al parecer a ella le tocó pagar una parte de dicho procedimiento físico.

Ella sí tenía un dinero en efectivo, pero ella lo invirtió en su operación, eso no fue gratis, ella tuvo que pagar una parte.

Samor One afirmó que él no cogió ningún dinero de Baby Demoni tras su fallecimiento y que supuestamente no ha regresado al apartamento donde vivía con ella desde el día de la tragedia.

Desde que pasó esa situación yo no he vuelto a esa casa.

Samor One asegura que Baby Demoni se gastó su dinero en operación. (Fotos Freepik)

¿Por qué Samor One señaló a Juliana Calderón de saber qué pasó con el dinero de Baby Demoni?

Samor One en sus declaraciones asegura que una de las hermanas de la influenciadora Yina Calderón, Juliana Calderón, podía confirmar que Baby Demoni le había transferido un dinero para su operación.

Ella le consignó en Bosa como 8 millones a Juliana Calderón.

El influenciador en sus declaraciones deja claro que así la hermana de Baby Demoni lo acuse de haberse robado ese dinero y otros objetos personales de su pareja, no hay ninguna prueba de esto.