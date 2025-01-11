Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu denuncia discriminación por parte de Yina Calderón y el creador de 'La mansión de Luinny'

La Jesuu se molestó luego de que Yina Calderón y el creador de 'La mansión de Luinny' la mencionaran de forma discriminatoria.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La Jesuu acudió a sus redes para denunciar el acto discriminatorio en su contra por parte de Yina Calderón y el creador de 'La mansión de Luinny'. (Fotos: Canal RCN)

Un nuevo escándalo estalló luego de que La Jesuu mostrara a sus seguidores cómo Yina Calderón y el creador de 'La mansión de Luinny' la habrían discriminado.

¿Qué denuncia hizo La Jesuu contra Yina Calderón y el creador de 'La mansión de Luinny'?

El CEO del nuevo reality que se realiza en República Dominicana, donde actualmente participan Karina García y Yina Calderón, generó polémica tras publicar en su cuenta de Instagram un video en el que etiquetó a la creadora de contenido Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu, en un contexto que muchos consideraron discriminatorio.

En el clip, se observa a Yina luciendo un disfraz de simia durante la actividad de Halloween realizada en la mansión.

Sin embargo, Luinny acompañó la publicación con una etiqueta a La Jesuu y un comentario insinuando que el disfraz representaba a la caleña, aclarando que solo los seguidores de realities entenderían la referencia.

La Jesuu denuncia discriminación por parte de Yina Calderón y el creador de 'La mansión de Luinny'
La Jesuu acudió a sus redes sociales para dejar un mensaje ante discriminación por parte de Yina Calderón y el creador de 'La mansión de Luinny'. (Foto: Canal RCN)

Esto ocurrió durante la actividad, cuando Yina comentó que se había disfrazado de la influencer.

Ante ello, Karina García salió en su defensa, afirmando que Valentina era una mujer hermosa y que Calderón solía referirse a ella de forma despectiva.

El clip llegó a manos de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien no dudó en responderle visiblemente molesta.

¿Qué le dijo La Jesuu a Yina Calderón y Luinny tras sentirse discriminada por su burla en redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, donde reúne más de tres millones de seguidores, La Jesuu compartió la contundente respuesta que le dio a Yina y al CEO del reality, expresando con firmeza y respeto su punto de vista frente a lo ocurrido.

No todo es contenido, gente. Disfrazarse de otra persona con burlas racistas no es entretenimiento, es falta de respeto a mi persona", dijo.

Sus palabras fueron aplaudidas por sus seguidores, quienes llenaron los comentarios con mensajes de apoyo y respaldo.

Incluso, varios de ellos pidieron denunciar la publicación original por considerarla inapropiada y ofensiva.

La Jesuu denuncia discriminación por parte de Yina Calderón y el creador de 'La mansión de Luinny'
La Jesuu envió un contundente mensaje a Yina Calderón y a Luinny tras sentirse discriminada. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Luinny tras las críticas por la publicación en la que mencionó a La Jesuu?

Por ahora, Luinny no se ha pronunciado sobre la ola de críticas que desató su publicación en redes sociales.

El creador del reality ha mantenido silencio pese a las reacciones negativas que ha generado el video.

Aun con la controversia, el contenido continúa disponible en su cuenta de Instagram, donde sigue acumulando miles de comentarios. Muchos usuarios lo señalan por incitar al racismo y piden que ofrezca disculpas públicas.

