Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían terminado su relación por una supuesta infidelidad del jugador

Un nuevo escándalo se toma las redes sociales, luego de que rumores apuntaran a que Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían terminado su noviazgo, por una infidelidad de parte del jugador de Barcelona.

¿Por qué dicen que Lamine Yamal le fue infiel a Nicki Nicole?

La periodista española Anna Gurgi informó en su cuenta de X que su colega argentina, Yanina Torre, confirmó que la relación entre el jugador del Barcelona y la cantante de 25 años terminó hace más de una semana.

Según sus declaraciones, todo ocurrió después de que el delantero de 18 años disputara el clásico español frente al Real Madrid, tras lo cual aprovechó sus días de descanso para viajar a Milán con sus compañeros de equipo y relajarse.

Lamine Yamal le habría sido infiel a Nicki Nicole con una reconocida influencer italiana. (Foto: AFP / Manaure Quintero)

En dicha escapada, coincidió con una reconocida influencer italiana llamada Anna Gegnoso con quien le habría sido infiel a la intérprete de 'Máscara' tras irse a dormir en el mismo hotel donde se hospedaron los jugadores.

Los rumores se intensificaron después de que la influencer compartiera varias fotos en su cuenta de Instagram, donde aparentemente evidenciaba que se encontraba en el mismo lugar que estaba el jugador español.

¿Qué hizo Nicki Nicole que confirmaría su ruptura con Lamine Yamal?

La ruptura entre ambas celebridades se ha visto reforzada por la ola de especulaciones y las distintas opiniones de los comunicadores, a lo que se suma que Nicki Nicole eliminó todas las fotos junto al deportista de su cuenta de Instagram, lo que llevó a que fans y usuarios empezaran a especular que la relación entre ambos jóvenes podría haber llegado a su fin.

Nicki Nicole borró las fotos junto al jugador en su cuenta de Instagram, avivando aún más los rumores de su separación. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

¿Qué ha dicho Lamine Yamal sobre la supuesta infidelidad que habría provocado su ruptura con Nicki Nicole?

De acuerdo a declaraciones del periodista español Javi Hoyos, el deportista le habría confirmado la ruptura, asegurando que no fue por los motivos de infidelidad y que su relación se habría dado mucho antes de su viaje, donde coincidió con la influencer italiana.

No obstante, fans esperan que pronto ambos se pronuncien directamente desde sus redes y aclaren la situación para poner fin a los rumores.