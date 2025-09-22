Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta fue la reacción de Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro contra Dembélé

Dembélé ganó el Balón de Oro 2025, pero la reacción de Lamine Yamal al no recibir el galardón desató comentarios en todo el mundo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Lamine Yamal
Lamine Yamal sería el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y se convertiría en el jugador más joven de la historia. (Foto Frank Fife / AFP)

La ceremonia del Balón de Oro 2025 dejó momentos de gran expectativa y tensión, sobre todo por la presencia de dos protagonistas que venían robándose los focos desde el inicio de la temporada, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

Al final, el galardón terminó en manos del delantero francés, quien logró imponerse gracias a una campaña inolvidable con el París Saint-Germain.

¿Quién se llevó finalmente el Balón de Oro 2025?

Sus conquistas incluyeron la Champions League, la liga local y otros títulos que lo consolidaron como el mejor futbolista del año.

El joven español del Barcelona, apenas con 18 años, quedó en la segunda posición, mientras que el portugués Vítor Ferreira ‘Vitinha’ ocupó el tercer lugar, y aunque para muchos analistas la victoria de Dembélé estaba prácticamente asegurada, había un sector que veía en Lamine Yamal la posibilidad de dar el golpe inesperado, especialmente porque también se coronó como el mejor futbolista sub-21 al recibir el Trofeo Kopa.

¿Cómo reaccionó Lamine Yamal al no ganar el premio?

El instante en que se reveló el nombre del ganador dejó claro que la decepción pesó en el rostro del juvenil del Barcelona, las cámaras, atentas a cada detalle, captaron su expresión seria y un gesto que llamó la atención de los asistentes y de la audiencia que seguía el evento en vivo.

Mientras Dembélé se levantaba eufórico y recibía el abrazo de Gianluigi Donnarumma, Lamine Yamal permaneció sentado, con la cabeza ligeramente agachada y aplaudiendo de manera pausada.

La gala del Balón de Oro 2025 no solo coronó a Dembélé, también dejó un gesto frío de Lamine Yamal que dio de qué hablar.
La gala del Balón de Oro 2025 no solo coronó a Dembélé, también dejó un gesto frío de Lamine Yamal que dio de qué hablar. (Foto AFP / John MACDOUGALL)

El francés, en medio de su emoción, se acercó a su compañero para saludarlo, pero Lamine Yamal no mostró la misma efusividad que el resto de los jugadores en la sala.

No se levantó para estrecharle la mano ni lo felicitó con palabras, algo que contrastó con la actitud de otros colegas que sí se acercaron y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala.

¿Qué significó este episodio para el joven español?

Para Lamine Yamal, lo sucedido refleja tanto la intensidad con la que vive el fútbol como la ambición que lo caracteriza, haber quedado en la segunda posición del Balón de Oro, a tan corta edad, es un logro histórico, pero al mismo tiempo dejó en evidencia la frustración de un jugador que siente que puede aspirar a lo más alto.

Lamine Yamal, apenas con 18 años, sorprendió con su reacción tras perder el Balón de Oro con Dembélé.
Lamine Yamal, apenas con 18 años, sorprendió con su reacción tras perder el Balón de Oro con Dembélé. (Foto AFP / FRANCK FIFE)

Lo cierto es que, aunque el Balón de Oro se escapó de sus manos, Yamal se marchó de París con un reconocimiento que ningún otro futbolista menor de 21 años obtuvo el Trofeo Kopa. Lo que refuerza la idea de que su futuro en el fútbol mundial apenas comienza y que episodios como este solo alimentarán su hambre de gloria.

