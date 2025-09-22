Betty la fea, la historia continúa: Pascual comparte tips de conquista ¡Nuevos episodios cada viernes!

En las últimas semanas, miles de espectadores han tenido la oportunidad de conectarse con la nueva temporada de ‘Betty la fea, la historia continúa’ en donde se han llevado a cabo varios acontecimientos en la oficina de Ecomoda.

Además, la producción ha generado múltiples comentarios positivos mediante las diferentes plataformas digitales tras la gran participación del actor Pity Camacho , quien ha demostrado una gran participación con su papel de ‘Pascual’ en la producción.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

¿Qué consejos de amor comparte Pascual para conquistar a una mujer?

Cabe destacar que uno de los personajes que más ha acaparado la atención mediática es Pascual, quien ha demostrado a lo largo de los capítulos que tiene una especial conexión con el personaje de 'Marcela', interpretado por la actriz Natalia Ramírez.

Es clave mencionar que recientemente el actor Pity Camacho compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 200 mil seguidores, una serie de consejos de conquista cuando se quiere ganar el corazón de una persona especial, pues expresó las siguientes palabras:

“¿A ustedes se les dificulta el arte de conquistar? Tranquilos porque ya llegaron los #PascualTips. Tip número uno: dígale a su pareja cosas muy precisas. Tip número dos: si usted quiere llevar a su pareja a una cita especial, no la lleve a un sitio lujoso. Llévela a un restaurante picante. Tip número tres: si su pareja está cansada de que usted no la saque, pues llévela a una chiva”, añadió el actor.

Sin duda, las palabras de Pascual han generado una serie de comentarios positivos por parte de los navegantes al ser uno de los hombres que ha tenido la oportunidad de conquistar el corazón de Marcela, desde que terminó su romance con Armando, interpretado por Jorge Enrique Abello.

¿Qué consejos de conquista compartió Pascual? | Foto: Estudios RCN

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

¿Qué días se transmite un nuevo capítulo de ‘Betty la fea: la historia continúa’?

Para que no te pierdas ningún capítulo de esta maravillosa producción, recuerda que se transmite un nuevo capítulo todos los viernes a través de la plataforma digital de Prime Video en la que tendrás la oportunidad de conectarte con todos los acontecimientos de esta nueva temporada.

¿Qué días se transmite un nuevo capítulo de Betty la fea, la historia continúa? | Foto: Estudios RCN

Sin duda, cada uno de los personajes no solo ha demostrado que han ocurrido varios acontecimientos en su vida personal, sino que también se han entrelazado nuevos romances, drama y despedidas inesperadas.