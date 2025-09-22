Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Betty la fea, la historia continúa: Pascual comparte tips de conquista ¡Nuevos episodios cada viernes!

Pity Camacho, actor que interpreta a Pascual en 'Betty la fea', comparte consejos de amor en la nueva temporada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Consejos de conquista que comparte Pascual de Betty la fea, la historia continúa
¿Qué personaje interpreta Pity Camacho en Betty la fea, la historia continúa? | Foto: Estudios RCN

En las últimas semanas, miles de espectadores han tenido la oportunidad de conectarse con la nueva temporada de ‘Betty la fea, la historia continúa’en donde se han llevado a cabo varios acontecimientos en la oficina de Ecomoda.

Además, la producción ha generado múltiples comentarios positivos mediante las diferentes plataformas digitales tras la gran participación del actor Pity Camacho, quien ha demostrado una gran participación con su papel de ‘Pascual’ en la producción.

Artículos relacionados

¿Qué consejos de amor comparte Pascual para conquistar a una mujer?

Cabe destacar que uno de los personajes que más ha acaparado la atención mediática es Pascual, quien ha demostrado a lo largo de los capítulos que tiene una especial conexión con el personaje de 'Marcela', interpretado por la actriz Natalia Ramírez.

Es clave mencionar que recientemente el actor Pity Camacho compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 200 mil seguidores, una serie de consejos de conquista cuando se quiere ganar el corazón de una persona especial, pues expresó las siguientes palabras:

“¿A ustedes se les dificulta el arte de conquistar? Tranquilos porque ya llegaron los #PascualTips. Tip número uno: dígale a su pareja cosas muy precisas. Tip número dos: si usted quiere llevar a su pareja a una cita especial, no la lleve a un sitio lujoso. Llévela a un restaurante picante. Tip número tres: si su pareja está cansada de que usted no la saque, pues llévela a una chiva”, añadió el actor.

Sin duda, las palabras de Pascual han generado una serie de comentarios positivos por parte de los navegantes al ser uno de los hombres que ha tenido la oportunidad de conquistar el corazón de Marcela, desde que terminó su romance con Armando, interpretado por Jorge Enrique Abello.

Consejos de conquista que comparte Pascual de Betty la fea, la historia continúa
¿Qué consejos de conquista compartió Pascual? | Foto: Estudios RCN

Artículos relacionados

¿Qué días se transmite un nuevo capítulo de ‘Betty la fea: la historia continúa’?

Para que no te pierdas ningún capítulo de esta maravillosa producción, recuerda que se transmite un nuevo capítulo todos los viernes a través de la plataforma digital de Prime Video en la que tendrás la oportunidad de conectarte con todos los acontecimientos de esta nueva temporada.

Consejos de conquista que comparte Pascual de Betty la fea, la historia continúa
¿Qué días se transmite un nuevo capítulo de Betty la fea, la historia continúa? | Foto: Estudios RCN

Sin duda, cada uno de los personajes no solo ha demostrado que han ocurrido varios acontecimientos en su vida personal, sino que también se han entrelazado nuevos romances, drama y despedidas inesperadas.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Gloria Mutis, Miss Santander, abrió su corazón para hablar de una dolorosa pérdida que sufrió años atrás cuando era una niña.

Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez como jurados de Miss Universe Colombia. Miss Universe Colombia

Así quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia, el reality

A pocos días de la gran final de Miss Universe Colombia el reality, Claudia Bahamón reveló cómo quedó la tabla de posiciones.

Valerie Domínguez como jurado en Miss Universe Colombia 2025. Valerie Domínguez

Valerie Domínguez lanzó fuerte llamado de atención a las candidatas de Miss Universe Colombia

En el más reciente capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, Valerie Domínguez se mostró en desacuerdo con la actitud de ciertas candidatas.

Lo más superlike

Ousmane Dembélé se llevó el Balón de Oro 2025 Deportes

Ousmane Dembélé fue el ganador del Balón de Oro 2025: así reaccionó el francés

Ousmane Dembélé vención a Lamine Yamal en las votaciones del Balón de Oro 2025 y su reacción se hace tendencia.

Blessd en la entrega del Balón de Oro 2025 Blessd

Blessd deslumbró con su presentación en el Balón de Oro 2025: “orgulloso de ser colombiano”

Equipo de abogados de Marcela Reyes se pronunció tras señalamientos por desaparición de B-King Marcela Reyes

Equipo de abogados de Marcela Reyes se pronunció tras desaparición de B-King: esto dijeron

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?