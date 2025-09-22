La portera que le dio el título al Cali generó polémica en redes por su actitud

La noche en Palmaseca estuvo cargada de tensión, emociones y dramatismo. Deportivo Cali logró consagrarse campeón de la Liga Femenina por tercera vez en su historia tras vencer en una agónica tanda de penales a Independiente Santa Fe.

Con este resultado, las azucareras firmaron el bicampeonato, un logro que quedará grabado en la memoria de los aficionados.

¿Cómo se vivió la final entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe?

El momento más decisivo de la noche lo protagonizó la guardameta verdiblanca, quien con apenas 18 años fue clave para guiar a su equipo hacia la victoria.

En el primer cobro de las leonas, la arquera atajó con firmeza y abrió el camino para que el título se quedara en casa, sin embargo, lo que debió ser un festejo unánime por su actuación se convirtió rápidamente en un tema de debate que agitó las redes sociales.

¿Qué ocurrió en la tanda de penales que generó polémica?

Justo antes de que comenzara la serie desde el punto blanco, las cámaras captaron un instante que cambiaría el rumbo de la conversación, la joven portera lanzó unas palabras directas con una intención evidente, ejercer presión psicológica para condicionar el remate rival.

La arquera de 18 años del Cali fue figura al atajar el primer penal de la serie. Foto Freepik

La estrategia funcionó, pues la futbolista terminó lanzando al centro y se encontró con las manos seguras de la guardameta, sin embargo, lo que para algunos fue una demostración de carácter y determinación, para otros representó un acto contrario al reglamento.

A pesar de que en los siguientes cobros la portera no pudo repetir la hazaña, el daño estaba hecho, la conversación giraba en torno a si su proceder debía o no sancionarse.

El desenlace fue igualmente dramático, con un marcador final de 5-4 en los penales que generó emoción en la hinchada local, mientras sus compañeras celebraban, la jugadora continuaba utilizando gestos y frases para intentar incomodar a las rivales, aumentando la controversia sobre su actuación.

¿Qué dice el reglamento y por qué la árbitra fue cuestionada?

El debate no se limitó a la arquera, el reglamento estipula que los porteros no pueden distraer verbalmente a los jugadores durante un penal, la norma señala que cualquier intento de manipulación psicológica debe castigarse con tarjeta amarilla.

Una atajada, un título y un gesto que dividió opiniones… Así fue la noche de la arquera que llevó al Cali a la gloria. Foto Freepik

En este caso, la portera utilizó frases que claramente buscaban intimidar a sus rivales, pero lo único que interrumpió fue un incidente externo, un láser que apuntaba al rostro de la arquera visitante y que incluso obligó a repetir un lanzamiento sin mayor explicación.

Mientras la hinchada del Cali aplaudió la confianza, los seguidores de Santa Fe y varios usuarios en redes sociales cuestionaron tanto a la jugadora como a la árbitra, el Deportivo Cali alzó la copa y su arquera quedó marcada como una figura tan determinante como controvertida.