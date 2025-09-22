Así se prepara Karina García junto a otros famosos para vencer a Karely Ruiz en Stream Fighters 4

Karina García compartió recientemente con sus seguidores un vistazo a la exigente rutina de entrenamiento que está siguiendo de cara a su pelea en Stream Fighters 4, el evento que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

¿Cómo se prepara Karina García para su enfrentamiento en Stream Fighters 4?

Este evento se ha convertido en uno de los espectáculos más esperados por la comunidad digital y los seguidores del entretenimiento en línea.

La modelo Paisa, quien ha demostrado disciplina y constancia en este proceso reveló que no ha sido sencillo, mantener el ritmo de trabajo físico en solitario.

Por esa razón, agradeció públicamente a quienes la acompañan en su jornada de preparación, ya que considera que el apoyo y la compañía son elementos claves para mantenerse motivada en un proceso tan demandante.

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

¿Quiénes se unieron a la jornada de entrenamiento de Karina García?

En sus redes sociales, Karina compartió imágenes en las que aparece acompañada de Yaya Muñoz y José Rodríguez, dos participantes de La casa de los famosos Colombia 2025, quienes desde el inicio han mostrado su respaldo a la modelo en este nuevo reto.

Karina García contó con el apoyo de Yaya Muñoz y José Rodríguez en el gimnasio. Foto | Canal RCN.

Ambos conocidos por mantener una fuerte presencia en el mundo, Fitness han creado una comunidad digital enfocada en el bienestar físico, lo que los convierten en aliados ideales para esta etapa de preparación de Karina de cara a la pelea.

Durante la jornada se les vio compartiendo rutinas, motivando entre sí e intercambiando, consejos para perfeccionar los movimientos y la resistencia, pues a menos de un mes de la esperada fecha, se ultiman detalles de técnica para darla toda sobre el Ring.

Artículos relacionados José Rodríguez José Rodríguez rompió el silencio sobre las acusaciones de Yina Calderón

¿Qué expectativas hay para el evento para el que se prepara Karina García?

“Stream Fighters 4” organizado por Westcol, ha logrado posicionarse como un espectáculo que combina deportes, entretenimiento y cultura digital, generando un ambiente de rivalidad deportiva que mantiene el público pendiente de cada detalle previo al evento.

Karina García entrena sin descanso de cara a su pelea en Stream Fighters 4. Foto | Canal RCN.

La pelea entre Karina García y Karely Ruiz, es uno de los duelos más comentados en redes sociales, no sólo por la popularidad de ambas, sino también por la preparación que cada una está mostrando.

Las publicaciones de Karina, en las que evidencia su disciplina y el respaldo de su círculo cercano, han fortalecido la expectativa a sus seguidores, quienes confían en verla a brillar sobre el Ring y los entrenamientos se han convertido en una muestra de que el compromiso acompañado del apoyo de amigos y colegas puede marcar la diferencia en un escenario tan competitivo como el de Stream Fighters 4.