Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así se prepara Karina García junto a otros famosos para vencer a Karely Ruiz en Stream Fighters 4

Karina García intensifica su preparación para Stream Fighters 4 y revela el apoyo clave de celebridades fitness en su entrenamiento.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina García
Karina García se encontró con varios excompañeros de reality | Foto del Canal RCN.

Karina García compartió recientemente con sus seguidores un vistazo a la exigente rutina de entrenamiento que está siguiendo de cara a su pelea en Stream Fighters 4, el evento que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Artículos relacionados

¿Cómo se prepara Karina García para su enfrentamiento en Stream Fighters 4?

Este evento se ha convertido en uno de los espectáculos más esperados por la comunidad digital y los seguidores del entretenimiento en línea.

 

La modelo Paisa, quien ha demostrado disciplina y constancia en este proceso reveló que no ha sido sencillo, mantener el ritmo de trabajo físico en solitario.

Por esa razón, agradeció públicamente a quienes la acompañan en su jornada de preparación, ya que considera que el apoyo y la compañía son elementos claves para mantenerse motivada en un proceso tan demandante.

Artículos relacionados

¿Quiénes se unieron a la jornada de entrenamiento de Karina García?

En sus redes sociales, Karina compartió imágenes en las que aparece acompañada de Yaya Muñoz y José Rodríguez, dos participantes de La casa de los famosos Colombia 2025, quienes desde el inicio han mostrado su respaldo a la modelo en este nuevo reto.

Karina García contó con el apoyo de Yaya Muñoz y José Rodríguez en el gimnasio.
Karina García contó con el apoyo de Yaya Muñoz y José Rodríguez en el gimnasio. Foto | Canal RCN.

Ambos conocidos por mantener una fuerte presencia en el mundo, Fitness han creado una comunidad digital enfocada en el bienestar físico, lo que los convierten en aliados ideales para esta etapa de preparación de Karina de cara a la pelea.

Durante la jornada se les vio compartiendo rutinas, motivando entre sí e intercambiando, consejos para perfeccionar los movimientos y la resistencia, pues a menos de un mes de la esperada fecha, se ultiman detalles de técnica para darla toda sobre el Ring.

Artículos relacionados

¿Qué expectativas hay para el evento para el que se prepara Karina García?

“Stream Fighters 4” organizado por Westcol, ha logrado posicionarse como un espectáculo que combina deportes, entretenimiento y cultura digital, generando un ambiente de rivalidad deportiva que mantiene el público pendiente de cada detalle previo al evento.

Karina García entrena sin descanso de cara a su pelea en Stream Fighters 4.
Karina García entrena sin descanso de cara a su pelea en Stream Fighters 4. Foto | Canal RCN.

La pelea entre Karina García y Karely Ruiz, es uno de los duelos más comentados en redes sociales, no sólo por la popularidad de ambas, sino también por la preparación que cada una está mostrando.

Las publicaciones de Karina, en las que evidencia su disciplina y el respaldo de su círculo cercano, han fortalecido la expectativa a sus seguidores, quienes confían en verla a brillar sobre el Ring y los entrenamientos se han convertido en una muestra de que el compromiso acompañado del apoyo de amigos y colegas puede marcar la diferencia en un escenario tan competitivo como el de Stream Fighters 4.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

B-King Talento nacional

Recuerdan cariñoso video que B-King alcanzó a grabar con su hermana antes de su muerte

Stefania Agudelo, hermanan de B-King, estaba desesperada por hallar al artista. Hace un tiempo, grabaron un amoroso video.

B King muerto Talento nacional

Hallan muerto a B-King, revelan foto tras su hallazgo

Hallan sin vida al artista B-King y al Dj Regio Clown tras varios días desaparecidos luego de viajar a México.

Encuentran muerto al cantante colombiano B-King en México Talento nacional

Autoridades mexicanas encontraron dos cuerpos que podrían ser de B-King y Regio Clown

El cantante colombiano B-King fue hallado muerto en México tras una semana desaparecido en Ciudad de México.

Lo más superlike

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 Blessd

Esta es la emotiva foto con la que Blessd recordó sus primeros pasos: "Dios guiándonos"

De los patios escolares en Medellín al escenario del Balón de Oro, la historia de Blessd es constancia, amistad y sueños cumplidos.

Ella es Aitana Bonmatí, ganadora del balón de oro Talento internacional

Ella es Aitana Bonmatí, la futbolista española que ganó su tercer Balón de Oro

Consejos de conquista que comparte Pascual de Betty la fea, la historia continúa Betty la fea

Betty la fea, la historia continúa: Pascual comparte tips de conquista ¡Nuevos episodios cada viernes!

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?