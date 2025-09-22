Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es Aitana Bonmatí, la futbolista española que ganó su tercer Balón de Oro

Una de las futbolistas más reconocidas de Barcelona se ganó por tercera vez consecutiva el balón de oro.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Aitana Bonmatí, ganadora del balón de oro
¿Quién es la mujer que ganó el balón de oro? | AFP: Franck Fife

En las últimas horas, el nombre de una de las futbolistas españolas se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ganar su tercer balón de oro en su edición 69.

¿Quién es la futbolista española que se ganó el balón de oro?

El nombre de Aitana Bonmatíha resonado mediante las distintas redes sociales tras conocerse la noticia en la que fue galardonada al tener un balón de oro en la categoría femenina.

Dentro de la categoría de futbolistas en las que estuvieron dentro de la nominación en la categoría para obtener el balón de oro están: Alessia Russo, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Alexia Putellas y la ganadora Aitana Bonmatí.

Ella es Aitana Bonmatí, ganadora del balón de oro
¿Cuántos balones de oro tiene Aitana Bonmatí? | Foto: AFP: Franck Fife

Es clave mencionar que Aitana juega de mediocampista en el Fútbol Club Barcelona Femenino y en la Selección femenina de fútbol España. En estos equipos la futbolista ha tenido la oportunidad en demostrar todo su desempeño como mediocampista.

Así también, la futbolista ha tenido la oportunidad de sobresalir a lo largo de su amplia trayectoria profesional con tan solo 27 años. Desde luego, Aitana también ha adquirido el nombramiento en importantes premiaciones deportivas como la Eurocopa.

¿Cuál fue el discurso que compartió Aitana Bonmatí tras ganar su tercer balón de oro?

Recordemos que la gala se llevó a cabo en el teatro de Chaletet en París, Francia, donde varias celebridades tuvieron la oportunidad de asistir a la importante ceremonia del balón de oro en el que se conoció el nombre de aquellos futbolistas que llevaron en alto el nombre de su país.

Cabe destacar que durante la ceremonia los asistentes se sorprendieron con el nombramiento de Aitana Bonmatí como la ganadora en llevarse el balón de oro del presente años. Así también, cautivó a todos el público al revelar las siguientes palabras:

“Buenas noches. Voy a improvisar un poco. Tercera vez aquí consecutiva, no sé muy bien qué decir. Increíble. Gracias a France Football en primer lugar por otorgarme el tercero. Creo que ha habido un gran nivel este año. Las compañeras que tengo sin duda han hecho un gran trabajo”, añadió Aitana.

Ella es Aitana Bonmatí, ganadora del balón de oro
¿En qué equipos juega actualmente Aitana Bonmatí? Foto AFP: Sebastien Bozon

Durante el discurso, la futbolista les demostró a todos los asistentes que está sumamente orgullosa de poder cumplir cada uno de sus proyectos a nivel profesional y, también, en ser un gran referente del fútbol español.

